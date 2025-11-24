Si usted planea salir a carretera este lunes, debe reconsiderarlo. Diversas organizaciones campesinas y de transportistas realizarán bloqueos, toma de autopistas y cierres en aduanas en distintos puntos del país, ante lo que consideran una falta de respuesta del Gobierno federal a sus demandas más urgentes.

Los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) iniciaron protestas desde principios del mes frente al Palacio Nacional. Exigían mayor seguridad en carreteras, acciones contra la corrupción que afecta al sector y apoyos directos para productores de maíz. Sin embargo, al no obtener una respuesta favorable, decidieron llevar su inconformidad a las carreteras hoy.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) alertó a sus agremiados sobre la magnitud de los bloqueos previstos. En una circular interna, advirtió que los cierres están siendo organizados por el Frente, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas, por lo que recomendó a las empresas activar protocolos de prevención ante un posible cierre total de varias zonas del país. Además, informó que podrían registrarse afectaciones adicionales debido a la toma de aduanas en la Frontera Norte, lo que impactaría el flujo de mercancías.

En Jalisco, la organización Amigos por el Campo convocó a manifestarse frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura federal, ubicadas en la Glorieta del Álamo, a partir de las 12:00 horas. Destacaron que la intención es realizar un acto pacífico y visibilizar la complicada situación que enfrenta el campo tanto en Jalisco como en el Bajío.

Transportistas y productores de maíz de Sinaloa anunciaron desde la semana pasada su participación en los cierres carreteros, incluidos los que se realizarán en territorio jalisciense.

David Estévez, presidente de la ANT, declaró que las mesas de diálogo no han ofrecido soluciones claras. “Hemos tomado la determinación de salir a las carreteras este lunes, como lo habíamos anunciado. No habrá paso”. Pidió a los transportistas del país no realizar viajes, pues en ocasiones anteriores -dijo- las marchas lentas y protestas parciales no generaron resultados tangibles.

El dirigente insistió en que el movimiento se mantiene unido junto con los productores, a quienes consideró la “vértebra de la economía nacional”.

Baltazar Valdés, líder del FNRCM, afirmó que abandonaron la vía del diálogo tras no lograr acuerdos satisfactorios. “Es un momento especial. Intentamos avanzar mediante la negociación, pero no se logró. Preparémonos: este 24 de noviembre vamos a la toma de carreteras, al cierre total, a la toma de la industria y de las aduanas en la Frontera Norte”.

Con un escenario nacional en tensión y con cierres anunciados en distintos puntos clave, el país se prepara para una jornada complicada en materia de movilidad y logística, mientras los manifestantes esperan que, esta vez, la presión del bloqueo obligue al Gobierno federal a atender sus demandas.

¿Qué exigen?

Mayor seguridad en carreteras ante el aumento de asaltos, extorsiones y violencia del crimen organizado.

Apoyos al campo, incluyendo la revisión de precios de garantía, el pago de adeudos y esquemas de compra justa de maíz y otros productos.

Eliminación de las cuotas y las prácticas abusivas contra transportistas en casetas, retenes y puntos de vigilancia.

Carreteras o puntos con bloqueos

México-Toluca

México-Querétaro

México-Pachuca

México-Puebla

México-Cuernavaca-Acapulco

Estados con afectaciones

Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima y Nayarit.

Jalisco

Grupos como Amigos por el Campo convocaron a protestas en la Glorieta del Álamo, a partir de las 12:00 horas.

