Benjamín Gamond llegó a las costas de Oaxaca el pasado 11 de mayo del 2023, acompañado de su amigo de toda la vida, Santiago Lastra, y de la novia de este, Macarena González. La novedad de Oaxaca les sacudió los corazones de entusiasmo. Tenían ante sí la inmensidad de las lagunas de Chacahua, con sus ecosistemas únicos, sus cocodrilos voraces, y sus aguas que brillan con una luz propia bajo las noches sin luna.



Es, por muchas razones, uno de los lugares más bellos de México. Pero los jóvenes argentinos no sospechaban que aquel paraje de playas edénicas sería el escenario de sus pesadillas.

Benjamín no era nuevo en México. Tenía 23 años. Era el menor de ocho hermanos de la familia Gamond, y jugaba en el Rugby Club de Tala, Argentina. Vivió un tiempo en las costas de Quintana Roo, donde trabajó como mesero durante la temporada vacacional de Tulum. A través de sus redes sociales, Benjamín compartía su fascinación por el caribe mexicano, con sus cenotes innumerables, sus atardeceres en la playa, y dejó rezagos de su vida encallados en las soledades infinitas del internet.

Benjamín Gamond compartía sus viajes en redes sociales. INSTAGRAM

Era la segunda ocasión que visitaba nuestro país, y lo acompañaba su amigo Santiago Lastra. Con el dinero que consiguió de su trabajo, Benjamín se puso como propósito conocer la costa del Pacífico, pues quería aprender a surfear, y eligió como destino los mares de azulgrana de Oaxaca. Al viaje se unió Macarena González, la novia de Santiago, y los tres jóvenes partieron a las playas del otro lado de México, en una plan sin malos augurios, sin contratiempos.

Benjamín, Santiago y Macarena llegaron a Oaxaca el 11 de mayo del 2023. Para arribar al destino difícil de Chacahua era necesario una lancha, por lo que contrataron el servicio de Cruz Irvin Martínez Flores, de 21 años, que puso la embarcación a su disposición. Irvin les aseguró a los argentinos que era maestro de surf, y que cualquier cosa que necesitaran, no dudaran en buscarlo. Los jóvenes llegaron a Chacahua, donde Benjamín pasó su primera y última noche. Mañana sería un nuevo día; no había nada que temer.

Al amanecer del 12 de mayo, Benjamín, Santiago y Macarena se dirigieron a la playa para desayunar. Reconocieron a Cruz Irvin Martínez, con quien habían tratado apenas la tarde anterior, y Benjamín se le aproximó en solitario para preguntarle si sabía dónde podían comprar o conseguir tablas de surf. Pero algo cambió: Cruz Irvin Martínez pareció no reconocer al joven argentino, y lo ignoró de modo más bien brusco. Fue notorio su comportamiento errático, pero entonces no le dieron la debida importancia.

"Me habló raro, como si no me conociera", le dijo Benjamín a sus amigos.

Benjamín Gamond y Macarena González. INSTAGRAM

Momentos más tarde, después de que los argentinos teminaran el desayuno, Cruz Irvin Martínez apareció de pronto en la reberveración de la luz, como un energúmeno, y blandiendo un machete. Se dirigió corriendo hacia Benjamín, gritando "a vos te mandaron, a vos te mandaron". “Salió corriendo de la nada como loco", rememora Macarena el episodio de horror. Lo atacó por la espalda: dejó de caer el machete sobre la nunca y el rostro de Benjamín Gamond. Macarena y Santiago, horrorizados, intentaron impedir el ataque, pero era demasiado tarde, y también resultaron heridos con la locura de Cruz Irvin Martínez.

Los lugareños, atónitos con el reguero de sangre, lograron reducir el ataque. Jamás se había visto semejante brutalidad en Chacahua, donde las autoridades afirman que los locales duermen con las puertas abiertas para conjurar las maldiciones del calor. Cruz Irvin Martínez ni siquiera era originario de Oaxaca. Las autoridades indicaron después que se encontraba bajo el influjo de drogas, o padece algún trastorno psiquiátrico.

Benjamín quedó tendido sobre la playa, atendido por paramédicos locales en medio del horror que desordenó para siempre el mediodía en la playa. Las heridas eran profundas y críticas. Fue trasladado en avión al Hospital Central de la Ciudad de México, donde falleció el lunes 15 de mayo. Su familia viajó desde Argentina con el apoyo del gobierno mexicano, que condenó el ataque cruel. Cruz Irvin Martínez se encuentra detenido y a la espera de ser juzgado.

Siguiendo la voluntad de Benjamín, la familia dictaminó que sus órganos serían donados. En el hospital lo despidieron en medio de aplausos de incredulidad, conmoción y tristeza.

La última publicación de Benjamín Gamond. INSTAGRAM

Dos días antes de la tragedia, el 9 de mayo del 2023, Benjamín Gamond subió una última publicación a su perfil de Instagram. No sospechaba que su destino ya estaba marcado: junto a las imágenes compartidas, dejó la frase profética "última". Se muestra sonriente, en alguna fiesta del Caribe mexicano, sin saber que, efectivamente, estaba viviendo las últimas tardes felices junto a sus amigos, y que no regresaría nunca del viaje añorado que llevaba planeando en sus sueños.

