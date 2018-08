Bejarano pide al PRD y MC que se unan en una sola fuerza de izquierda

René Bejarano Martínez, presidente nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), hizo un llamado a los militantes de Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a unirse en una sola fuerza de izquierda que apoye el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Los compañeros que apostaron por el Pacto por México, que se dejaron hegemonizar por la derecha, tienen la posibilidad de corregir el camino […] sería necio insistir en apoyar a derecha y seguir trabajando en contra del proyecto del cambio democrático", dijo.

Llamó a los simpatizantes a trabajar desde ahora rumbo a las elecciones de 2024, "para que continúe la transformación de México". "No seremos flor de un día, ni traicionaremos a la gente, la corrupción es un cáncer del que se puede sanar", abundó.

Por su parte, la diputada federal electa por Morena, Dolores Padierna, destacó las acciones que desde el 1 de julio emprendió el ahora presidente electo, al reunirse con empresarios, secretarios de Estado de otras naciones y con líderes de instituciones educativas.

En su discurso, ambos confluyeron en que los ataques contra Morena arreciarán durante el sexenio de López Obrador. "Pero estamos blindados contra las campañas de odio", señaló Bejarano.

"Nunca he traicionado, he cometido errores y he asumido las consecuencias", puntualizó.