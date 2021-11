Becas Benito Juárez: Por saturación en el sistema, cancelan citas

Una mala noticia para muchos jóvenes mexicanos: la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior informó suspenderá de manera definitiva de la generación de citas ante la saturación de su sistema.

Al mismo tiempo, las Becas para el Bienestar Benito Juárez dieron a conocer el esquema de atención y entrega de la beca Universal para Estudiantes de Educación media superior.

Para identificar tu estatus y disponer del recurso de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre, 3 mil 200 pesos en total, de manera rápida y eficaz, las y los beneficiarios de nuevo ingreso y continuidad (previo ingreso), deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresa al sistema "Mi Beca Benito Juárez" en https://consulta.becasbenitojuarez.gob.mx/mibecabenitojuarez/… Da clic en "Ver lista" para buscar tu escuela y la forma de pago (liquidadora) que corresponde a tu plantel. Identifica tu escuela. Se recomienda buscarla por la Clave del Centro de Trabajo (CCT). Identifica en la última columna del documento la forma de pago (liquidadora) que corresponda. Finalmente, identifica el proceso que debes seguir según tu estatus en el programa: continuidad (previo ingreso) o nuevo ingreso.

La Coordinación de las becas señaló que "se entiende por continuidad (previo ingreso) a las y los estudiantes que han sido beneficiados por la beca en ciclos escolares anteriores. Asimismo, las y los estudiantes de nuevo ingreso son aquellos que son parte del programa por primera vez".

En todos los casos de nuevo ingreso al programa en los que la o el becario sea menor de edad, será indispensable que acuda con su padre, madre o tutor a realizar su trámite.

Quejas por Becas Benito Juárez

Sin embargo, beneficiarios y padres de estos se quejaron y criticaron la cancelación de las citas de atención para las también llamadas becas AMLO.

"Pues si de por sí se hacía un relajo con citas, ahora sin citas estará peor", "Hola tengo una pregunta, la liquidadora de la Beca de mi hijo es Banco Azteca, pero en la aplicación me dice que está bloqueada por la coordinación de becas y que debe sacar la cita en el portal para que cobre mediante orden de pago, ¿qué debemos hacer? Ayuda por favor!!, "¿Qué puedo hacer si no me carga la página para registrar mis datos y hacer una cita?", son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de las becas.

A quién va dirigida la Beca Benito Juárez

Esta beca de Benito Juárez 2022 2023 va dirigida a todos los estudiantes que tengan una edad promedio entre el rango de 3 a 29 años y que estén debidamente escritos en cualquiera de los niveles de educación bajo una institución pública.

De igual manera, se les dará prioridad a todos los estudiantes que presenten problemas económicos o falta de recursos para continuar con sus estudios.

Monto de la Beca Benito Juárez

Las becas Benito Juárez 2022 – 2023 establecen un apoyo económico de mil 600 pesos cada dos meses lo cual haría una suma total de tres mil 200 pesos depositados por bimestres pertinentes al ciclo escolar.

