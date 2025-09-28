El pasado 4 de septiembre iniciaron las asambleas informativas sobre la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, dirigidas a madres, padres y tutores de estudiantes de nuevo ingreso a secundaria. Estas reuniones en los planteles públicos son fundamentales para dar a conocer el procedimiento digital de registro, el cual comenzó el 15 de septiembre.Durante las asambleas se explicaron los requisitos, el calendario y la documentación necesaria para acceder al apoyo, con el objetivo de que ninguna familia quede fuera del beneficio. Además, estos encuentros sirvieron para resolver dudas directamente en la escuela donde estudian las y los adolescentes. Sin embargo, si por alguna razón no pudiste acudir a la reunión en la secundaria de tus hijas o hijos, aún tienes la oportunidad de informarte. La coordinación nacional ha preparado una transmisión en vivo especial para que todas las familias tengan acceso a la información clave.El coordinador nacional, Julio León, encabezará un En Vivo en el que explicará paso a paso cómo realizar la solicitud de la beca. Esta sesión virtual se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).Podrás seguir la transmisión a través del siguiente enlace oficial de Facebook: Ver transmisión aquíDe esta forma, si no asististe a la asamblea presencial, tendrás acceso a la misma información desde la comodidad de tu hogar. El propósito es que todas las madres, padres y tutores cuenten con las herramientas necesarias para asegurar el registro de sus hijas e hijos en la Beca Rita Cetina, un apoyo que busca garantizar la permanencia escolar y brindar mayor igualdad de oportunidades en la educación básica. EE