El pasado 4 de septiembre iniciaron las asambleas informativas sobre la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina , dirigidas a madres, padres y tutores de estudiantes de nuevo ingreso a secundaria. Estas reuniones en los planteles públicos son fundamentales para dar a conocer el procedimiento digital de registro, el cual comenzó el 15 de septiembre.

Durante las asambleas se explicaron los requisitos, el calendario y la documentación necesaria para acceder al apoyo, con el objetivo de que ninguna familia quede fuera del beneficio . Además, estos encuentros sirvieron para resolver dudas directamente en la escuela donde estudian las y los adolescentes.

Sin embargo, si por alguna razón no pudiste acudir a la reunión en la secundaria de tus hijas o hijos, aún tienes la oportunidad de informarte. La coordinación nacional ha preparado una transmisión en vivo especial para que todas las familias tengan acceso a la información clave.

El coordinador nacional, Julio León, encabezará un En Vivo en el que explicará paso a paso cómo realizar la solicitud de la beca. Esta sesión virtual se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

Podrás seguir la transmisión a través del siguiente enlace oficial de Facebook: Ver transmisión aquí

De esta forma, si no asististe a la asamblea presencial, tendrás acceso a la misma información desde la comodidad de tu hogar. El propósito es que todas las madres, padres y tutores cuenten con las herramientas necesarias para asegurar el registro de sus hijas e hijos en la Beca Rita Cetina, un apoyo que busca garantizar la permanencia escolar y brindar mayor igualdad de oportunidades en la educación básica.

SECRETARÍA DEL BIENESTAR

EE