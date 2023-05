El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el conflicto con Grupo México, del empresario Germán Larrea, haya tenido que ver con la decisión de Citi de ya no vender Banamex. "No, no, no, yo creo que nos escucharon aquí los de Citi cuando dije que era un buen negocio", aseguró.

En conferencia mañanera, López Obrador dijo que, de acuerdo con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, Grupo México pedían "más garantías".

"Pedían ellos, los de grupo México, eso me dijo el secretario de Hacienda que le informaron los de Citi, más garantías, quien sabe qué tipo de garantías", informó.

- ¿Pero se cayeron las acciones de Citi?, se le preguntó al Mandatario quien extendió los brazos y evitó hacer comentarios.

Citi ya no venderá Banamex

Este miércoles Citi dio a conocer que abandonó su intención de vender Banamex y, en su lugar, hará una oferta pública inicial (OPI) en 2025. Las acciones del gigante estadounidense abrieron este miércoles en 44.30 dólares en la bolsa de Nueva York, un retroceso de 3.5% con relación al martes.

