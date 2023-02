El gobierno de Baja California Sur interpuso una denuncia contra el exsecretario de Finanzas, Isidro Jordán Moyrón, de la pasada administración, por un presunto desfalco a través de la agencia de viajes de su esposa.

El gobernador Víctor Castro Cosío confirmó lo anterior y refirió que la defensa pidió una prórroga en la cita de audiencia de vinculación a proceso y remarcó que el caso está en la cancha de los tribunales locales.

"Ya se inició la investigación y el juicio. Ahora en los primeros días de febrero va a continuarse. La defensa pidió una prórroga, pero ahí ya no intervengo, son los tribunales quienes se van a encargar. Yo les dije que poco a poco teníamos que llevar ante tribunales a quienes nosotros consideramos tienen algo que explicar", expuso en entrevista con medios.

El mandatario evitó informar más al respecto de la denuncia, no obstante comentó que está relacionada con la empresa de viajes de la esposa del exfuncionario donde facturó más de 200 millones de pesos en boletos de avión.

"Estamos hablando de un desfalco, el más conocido. No quiero entorpecer la ley, pero hubo una agencia de viajes -de su esposa- donde facturaron más de 200 millones de pesos. Lo tiene que aclarar. Obviamente había un interés turbio y no es posible que desde el Gobierno se hagan negocios de esta naturaleza. Yo les dije que la cordialidad política no significa complicidad", afirmó.

El mandatario añadió que el exfuncionario habría contratado un "bufete jurídico de alto nivel". "Contrataron a los que defendieron a los Zaga de aquel fraude millonario de Infonavit y también a los que defienden a Duarte", mencionó.

CR