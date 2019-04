Ataque en restaurante de Morelos, vinculado con el CNG: autoridades

El Comisionado de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó que el ataque perpetrado el sábado pasado en un restaurante de Cuautla, con un saldo de cinco víctimas, tenía como objetivo matar a Raymundo Isidro Castro Salgado, "El Ray", identificado por las autoridades estatales, federales y militares como líder del "Cártel Nueva Generación" (CNG) en la zona oriente del estado.

"El Ray" estaba reunido con dos médicos y sus familias, entre ellos menores de edad, en un espacio privado del restaurante y hasta allí llegaron los pistoleros para acribillarlos. De acuerdo con una versión extraoficial el líder del CNG logró huir mediante una estrategia de escudo que montaron sus escoltas.

En rueda de prensa el Fiscal General del estado, Uriel Carmona Gándara informó que las investigaciones ministeriales permitieron identificar a dos de los presuntos responsables de los hechos y se encuentra a la espera de que un juez obsequie las órdenes de aprehensión correspondientes.

La Fiscalía, dijo, inició una carpeta de investigación por delitos de homicidio y lesiones. La tarde del sábado las familias de los médicos Guillermo Domínguez Muñoz y Alejandro Elizalde Hernández fueron atacadas a balazos por un comando de ocho sujetos, quienes arribaron al lugar a bordo de una camioneta suburban y un vehículo Sentra, ingresaron al local por los costados y llegaron a la parte trasera para disparar contra los médicos, sus familiares y el presunto capo.

Ortiz Guarneros confirmó que con los médicos se encontraba el presunto criminal, pero logró escapar. El Fiscal fue reacio a confirmar lo anterior aunque señaló que cuenta con testimonios para apuntalar la versión del responsable de la seguridad en el estado.

"Ahí estaba 'El Ray' y salió huyendo", señaló enfático el Comisionado. "No nos es ajena esta información no formal, no puedo asegurar si el sujeto estaba ahí o no", reviró el Fiscal.

Tras los disparos el comando salió por la misma vía por la que ingresó y para allanar el camino accionaron sus armas por lo que tres comensales al grupo referido resultaron lesionados, detalló Carmona Gándara.

Los clientes que murieron en el lugar son Felipe "N" de 24 años de edad y médico pasante de la comunidad de Amayuca, municipios de Jantetelco; la hija del médico Domínguez, de nueve años, así como Amalia "N" de 63 años y su nieta de 10 años, suegra e hija respectivamente del médico Elizalde.

El mismo día del ataque fueron detenidos dos hombres en el municipio de Cuautla por su presunta relación con los hechos. Ambos portaban armas de fuego pero al realizar las pruebas de balística se descartó que hubieran sido accionadas en el restaurante de Cuautla. En el sitio del ataque, dijo el Fiscal, se levantaron casquillos percutidos de los calibres .9mm, .380, .38 súper y un arma larga.

También se localizó un vehículo Cavalier café con dos hombres muertos con impactos de bala pero hasta ahora no saben si están o no relacionados con el ataque en el restaurante.

JM