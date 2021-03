Arranca discusión sobre la reforma eléctrica de AMLO en el Senado

Luego de dispensar su segunda lectura, el Pleno del Senado de la República arrancó la discusión de la reforma a la industria eléctrica, iniciativa preferente que envió AMLO primero a la Cámara de Diputados, la cual fue aprobada sin modificaciones; posteriormente se envió al Senado y éste la avaló también, sin hacerle cambios.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la comisión de Energía, Rocío Abreu (Morena) dijo que el documento se aprobó "en amplio consenso", puesto que se alcanzó la mayoría; sin embargo esta sólo fue la de Morena y PT.

▶️ Como iniciativa preferente, el Presidente @lopezobrador_ envió al Congreso una reforma en materia de industria eléctrica. Conoce cómo las comisiones del Senado dictaminaron este asunto legislativo. �������� pic.twitter.com/hhIEQsjnV8 — Senado de México (@senadomexicano) March 2, 2021

"Con los principales objetivos de asegurar el rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, así como potencializar el sector energético. Las modificaciones planteadas, relativas a tarifas, concesiones, proyectos de infraestructura y competitividad, al tiempo de establecer candados con el fin de erradicar la corrupción en el sector", dijo.

La discusión arranca entre reclamos de la oposición que ha señalado que los legisladores de Morena y PT, su principal aliado, no escuchan a los mexicanos sino al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Van a pasar a la historia por empeñar la salud de nuestros hijos, ustedes los senadores de la Mayoría. Cuando les reclamen haber vulnerado la dignidad el senado, reducido a Oficialía de Partes, podrán decir con gusto que hoy hicieron historia, una triste y negra historia. Lamentamos este día para el Senado", dijo Claudia Ruiz Massieu (PRI).

"No fue suficiente vulnerar los procesos legislativos, no entienden la democracia participativa, no quisieron escuchar a la Academia, los especialistas y a México. Para ustedes, lo único importante es escuchar a su patrón, que despacha desde Palacio Nacional y que ahorita está jugando beisbol. No quieren hacer historia, viven del México de hace 40 años, a ese al que hoy quieren retroceder", agregó Alejandra Reynoso (PAN).

JM