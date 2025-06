Luego de la entrada en vigor este miércoles, del decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar del 25% a 50% a los aranceles a las importaciones de acero y aluminio a partir de hoy miércoles, la Presidenta de México lo calificó de "injusto", "sin sustento legal" e "insostenible".

Sheinbaum adelantó en su conferencia matutina de este miércoles, que de no llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la próxima semana anunciarían algunas medidas.

¿Qué hará México?

La Mandataria informó que hoy por la mañana se reunirá con representantes de las cámaras del acero y aluminio para enfrentar este anuncio y tomar medidas para fortalecer y proteger los empleos de trabajadores mexicanos.

Afirmó que esta medida por parte del gobierno de Estados Unidos es insostenible porque encarece todo.

"Es una medida que consideramos injusta (…) como lo hemos dicho varias veces, México importa más de lo que exporta en acero y en aluminio; segundo, desde nuestra perceptiva no tiene sustento legal, porque hay un tratado comercial. No creemos que tenga sustento; y la otra es insostenible", dijo.

Y agrego: "No estamos de acuerdo, no creemos que sea justa, ni sostenible porque encarece todo y esperamos llegar un acuerdo. Si no se logra, estaremos también anunciando algunas medidas que debemos tomar esencialmente para fortalecer y proteger los empleos, no es un asunto de venganza. No, es un asunto de protección de nuestros empleos de nuestra empresas".

Sheinbaum señaló que las medidas que vaya a implementar su gobierno no tendrá que ver con una medida "ojo por ojo", s ino de protección de la industria mexicana y los empleos de los trabajadores mexicano.

"No tiene que ver con un ‘ojo por ojo’, no, sino de la protección de la industria y los empleos, es una medida de apoyo a la Industria del acero que tienen historia en México enorme; a la Industria del aluminio y a los empleos que generan estas industrias que es muy importante", comentó.

"Si no se logra, pues estaremos anunciando también algunas medidas que tenemos que tomar necesariamente para fortalecer y proteger los empleos no es un asunto de venganza -en inglés le dicen `retaliation´- . No, es un asunto de protección de nuestros empleos ir a nuestras empresas", aseguró la Mandataria.

Informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard tendrá una reunión tanto con el secretario de Tratados Comerciales como con el secretario de Comercio en Estados Unidos "y si no hay un acuerdo, pues ya nosotros estaríamos anunciando la próxima semana porque nuestra responsabilidad primero es proteger el empleo, a las y los trabajadores mexicanos".

MV