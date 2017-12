Aprueban en comisiones del Congreso de NL licencia de "El Bronco"

Las comisiones unidas de Gobernación y Legislación del Congreso local votaron a favor de la licencia de seis meses que solicitó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", para separarse del cargo con fin de avocarse a la recopilación de firmas para su registro como aspirante a candidato presidencial independiente, y que de lograr dicho requisito, pueda contender por la Presidencia de la República.

Samuel García, diputado de Movimiento Ciudadano, votó en contra, mientras su compañera de bancada Mariela Saldívar, se abstuvo. A favor del proyecto de dictamen que será sometido este viernes a la consideración del pleno, sufragaron 16 legisladores.

Los coordinadores de las bancadas mayoritarias, Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional (PAN), y Marco Antonio González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), adelantaron en entrevistas por separado que avalarán la licencia a "El Bronco" y la designación de Manuel González Flores como gobernador interino.

El panista armó que en aras de la gobernabilidad del estado, aprobarán la licencia de Rodríguez Calderón, ya que, de negar la petición, se daría una serie de litigios que generarían inestabilidad. Expresó que se trata de una decisión difícil, pero es lo conveniente para que el estado se conserve en paz, en una estabilidad jurídica y política.

Agregó que no se trata de que "El Bronco" se retire para que Nuevo León descanse de su presencia, porque se ha tratado de un gobierno de claroscuros, sino que se trata de una decisión para que el estado no se quede a la deriva.

Igualmente, dijo que aprobarán la designación de Manuel González Flores, secretario general de Gobierno, como gobernador interino, a propuesta de Jaime Rodríguez, ya que ha sido el que ha conducido la administración estatal "mientras el gobernador andaba en campaña".

En el mismo sentido, el líder de la bancada del PRI, Marco Antonio González Valdez, declaró que los legisladores de su bancada recibieron la indicación del presidente del partido, Pedro Pablo Treviño, en el sentido de que la solicitud de licencia sí procede, y también la propuesta de que el gobernador interino sea Manuel González.

"Son indicaciones del partido, y él tiene derecho a recibir licencia, aquí estamos recibiendo indicación de mi partido", recalcó el coordinador legislativo del tricolor.

Expresó que si hay inconformidad porque "El Bronco" abandona el cargo, y falta a su compromiso de gobernar todo el sexenio, no se percibe porque "yo no veo manifestaciones en las calles ni desplegados en contra de organismos empresariales, si hay un descontento que lo hagan saber, sería importante preguntarle a los organismos que se oponen, no los veo manifestarse aquí en el Congreso".

Insistió en que el permiso es porque es su derecho. "Él quiere llegar, busca ser presidente de la República, ojalá lo logre; pero va a ganar José Antonio Meade, ya vimos que en Nuevo León Jaime no ha cumplido las promesas y sería más de lo mismo", si llegara a la Presidencia.

"La instrucción a nosotros es darle la licencia, él puede regresar, pero será un desgaste no haber competido por algo que era su aspiración", dijo el coordinador del PRI, y rechazó que la licencia sea un pago de favores o para que haga trabajo sucio al partido. "El único candidato del PRI es Pepe Meade y vamos a ganar con él", expresó.

Finalmente comentó que el dictamen para la licencia a Jaime Rodríguez y la designación de Manuel González se aprobará este viernes, mientras la toma de protesta del segundo como gobernador interino, será la medianoche del 31 de diciembre.

