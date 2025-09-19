Andy López Beltrán tiene hasta lunes para ratificar amparo: experto

Pese a que negaron la existencia de un amparo para evitar ser detenidos, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tienen un plazo de tres días otorgado por una jueza federal para que ratifiquen o no dicho recurso legal.

María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, notificó el miércoles que se presentó una demanda de garantías en favor de los hermanos López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión girada en su contra.

El recurso de amparo también contempla proteger a personajes como el contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú, alias "El Señor de los Buques", relacionados con el escándalo por huachicol fiscal en la Secretaría de la Marina.

Pero la demanda se debe ratificar, indicó Anuar Salvador García, integrante de México SOS Capítulo Jalisco.

"No lo tienen porque cuando promueves un amparo, el juez otorga lo que se llama suspensión provisional y con eso evitas que se consuma algún acto de autoridad que se presuma ilegal. Pero en este caso, les mandó a aclarar la situación y la firma a esta persona y les dijo que tienen que ratificar la solicitud de amparo".

Sin embargo, tanto Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, como el partido y el abogado que consta como impulsor del recurso, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, negaron haber presentado esa solicitud judicial. Sin embargo, Anuar García deja en claro que, por esa situación, prevé que no será ratificado el amparo.

"Al haber un escándalo mediático por la tramitación dicho amparo, ya sea por ellos o por otras personas, entonces no tienen ahorita esa suspensión y como se ven las cosas, no la van a ratificar".

A la par, el especialista dijo que hay supuestos como la posibilidad de que se haya falsificado la firma del abogado para interponer el recurso legal o que este también se pudo presentar de forma electrónica, aunque para ello se debió tener acceso a los documentos y firmas de López Beltrán.

