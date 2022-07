Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, afirmó que en México "tenemos un presidente esquizofrénico", y explicó que el término se aplica a "esa manía de los que no arreglan nada, pero para todo tienen un buen pretexto".

A través de un video publicado en sus redes sociales, Anaya indicó que el calificativo al Presidente Andrés Manuel López Obrador aplica para "los que para todo dicen ‘es que’, y culpan a otros de sus errores para no hacerse cargo de ellos".

Ricardo Anaya enlistó una serie de "pretextos" de los que supuestamente López Obrador ha echado mano "para justificar su falta de resultados en la solución de los graves problemas que afectan al país".

"Es que los conservadores; es que la prensa fifí y los que no nos quieren; es que la mafia del poder; es que las clases medias; es que los aspiracionistas; es que las feministas; es que los religiosos; es que la UNAM; es que el INE; es que Ricardo Anaya; es que Loret; es que Calderón", ejemplificó el excandidato presidencial.

Aseguró que el peor de todos los pretextos de López Obrador fue cuando justificó la entrega de dinero en efectivo a sus hermanos Pío y Martín López Obrador, al decir que eran "aportaciones para fortalecer al movimiento".

Igualmente inverosímil resultó su justificación de la vida de lujo de su hijo en Estados Unidos, al decir que la renta de la llamada Casa Gris era posible porque "al parecer la señora (su nuera) tiene dinero", agregó Anaya.

"Yo creo que ya es hora de que recordemos que los políticos, empezando por el Presidente, son servidores. Que sus jefes son los ciudadanos. Que su sueldo se paga con tus impuestos. Que los contratamos para que den resultados, no para que pongan pretextos. Porque un servidor que no sirve, no merece el lugar que ocupa", declaró.

Ricardo Anaya exigió a López Obrador que ya no ponga "ni un pretexto más": "Que nos digan cuándo y cómo van a resolver el problema de los precios que suben, de los sueldos que bajan, de las medicinas que no llegan, de las vacunas que caducan, del Metro que se cae, de los miles de árboles talados y el aire contaminado para construir caprichos, de las masacres, de los robos, de los secuestros, de los feminicidios, del miedo con el que se vive todos los días".

OA