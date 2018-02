Anaya está manchado de corrupción, dice López Obrador

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su contendiente de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, está manchado de corrupción, por lo que aconsejó a “los machuchones” cambiar de precandidato por Diego Fernández de Cevallos.

“Le diría a los machuchones que cambien al del PAN (Ricardo Anaya) porque está manchado de corrupción y seguramente van a salir más cosas, entonces podrían cambiarlo todavía la del PAN, ahí está Diego Fernández de Cevallos, es mejor el maestro que el alumno”, expuso.

Esto, luego de que el abogado Adrián Xamán McGregor acusó a Ricardo Anaya de estar bajo una investigación por lavado de dinero.

Tras un encuentro con la estructura de Morena en Mérida, Yucatán, el tabasqueño también aconsejó que aún es tiempo de cambiar a José Antonio Meade, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.

“En buena lid, yo le recomendaría a los machuchones, para no decirles mafia del poder, que piensen en cambiar a los candidatos porque (José Antonio) Meade no levantó, todavía hay tiempo, de acuerdo a la ley. Un consejo no se le niega a nadie, ahí tienen a Nuño, que está en posibilidades”, expresó.

López Obrador dijo que sus dos contrincantes en la contienda electoral están muy bajos y no levantan en las encuestas.

SA