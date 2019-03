Amor y paz, responde AMLO a Trump por migración

El presidente Donald Trump volvió a acusar a México de no detener el flujo de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos y amenazó con cerrar la frontera común “la próxima semana” y “durante mucho tiempo”.

“Amor y paz”, se limitó a responder el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la tensión que supone poner un límite de tiempo específico a los amagues de cierre de los puntos fronterizos, que están entre los de mayor actividad del mundo.

“Estoy muy molesto con México”, enfatizó durante una gira por Florida.

López Obrador rechazó polemizar. “No nos vamos a pelear con el Gobierno de Estados Unidos. Amor y paz”, dijo en un acto en Veracruz. “En Centroamérica no hay opciones, no hay alternativas y la gente se echa a andar a buscarse la vida, son derechos humanos, el derecho a vivir libre de miseria, por eso no se puede, no se puede condenar la migración”.

Más temprano, en su rueda de prensa matutina, AMLO atribuyó las amenazas de Trump al clima preelectoral en Estados Unidos ante los comicios de 2020 en los que el magnate buscará renovar su mandato.

“Todo esto de las caravanas (de migrantes) y demás tiene que ver bastante con lo político, con lo electoral, por eso no me voy a enganchar en este asunto”, dijo.

Sin aludir directamente a la nueva advertencia de Trump, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, tuiteó que México “no actúa con base en amenazas”.

“Somos un gran vecino. Díganlo si no el millón y medio de estadounidenses que eligieron a nuestro país como hogar, la más grande comunidad de ese origen fuera de Estados Unidos. Para ellos también somos el mejor vecino que pudieron tener”, dijo.

López Obrador busca que Estados Unidos financie programas de desarrollo económico para México y Centroamérica por unos 10 mil millones de dólares para atacar la pobreza y la violencia, que considera causas fundamentales de la migración.

El principal consejero y yerno de Trump, Jared Kushner, conversó del tema la semana pasada con López Obrador en Ciudad de México.

México no será “sparring” de elección en EU

El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, subrayó que los mexicanos “no aceptamos ser ‘sparring’” de la contienda electoral en Estados Unidos y que México actuará con dignidad.

Calificó de inadmisibles las expresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno al flujo de migrantes indocumentados al sur de la frontera mexicana.

A través de su cuenta en Twitter, @RicardoMonrealA, el legislador apuntó que México es un país soberano y actuará con dignidad, y sus principios de política exterior no varían ante los poderosos.

Honduras, por su parte, expresó su “malestar” ante el Gobierno de México, por el anuncio de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, en el sentido de que en el país centroamericano se está organizando una “caravana madre” de inmigrantes hacia Estados Unidos, informó una fuente oficial.

El “malestar” de Tegucigalpa lo ha hecho saber la canciller hondureña, María Dolores Agüero, en una carta enviada a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, en un comunicado.

Frente a frente

"Si México no detiene de inmediato TODA la inmigración ilegal que ingresa a EU a través de nuestra Frontera Sur, estaré cerrando la frontera la próxima semana".

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos.

"La mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es creando empleos y que haya bienestar en Centroamérica y en México, y así se resuelve el problema, no de otra forma".

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.