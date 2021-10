Alistan controversia para frenar revocación del mandato

Los coordinadores parlamentarios de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, Jorge Romero (PAN); Rubén Moreira (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD), presentarán el próximo jueves una controversia constitucional contra la solicitud de revocación de mandato que prepara el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se llevaría a cabo en marzo del 2022.

En conferencia de prensa, Rubén Moreira recordó que en San Lázaro se votó la aprobación de la revocación de mandato y hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las autoridades jurisdiccionales, en las que permite recurrir a acciones de inconstitucionalidad cuando se presentaron propuestas de modificación y no fueron aceptadas.

"Entonces la bancada del PRD, del Partido Acción Nacional y del PRI, que ayer, por cierto, tuvimos una reunión con nuestras dirigencias, acordamos presentar esta acción, porque hay particularidades que creo que afectan al interés nacional", dijo Moreira.

Explicó que la revocación de mandato no es un refrendo, no es un apoyo, "por lo tanto la pregunta y todo el proceso anterior, que ustedes lo verán presentado, nosotros la acción que debe ser mañana o pasado, parte de esa situación.

"La comunicación que se va a dar por todos no es la de revocar sí o no, pues causa una serie de perjuicios que fueron señalados en la tribuna por muchos legisladores, además de los temas de los montos y todo esto, el presupuesto, y esa es la parte central, digamos, de lo que contendría esta acción o contendrá esta acción de inconstitucionalidad", dijo el priista de San Lázaro.

Dijo que todos los integrantes de la oposición firmarán este recurso y pidió a la corte que lo resolviera cuanto antes.

"Le quiero decir que la disposición constitucional no tiene duda, la disposición constitucional es revocación, no es refrendo, no es ratificación, es revocación, y ese es el que, el aspecto, que pondremos abogados se haga la litis de esta acción", agregó.

Por su parte, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que este recurso será porque es una necedad llevar a cabo este ejercicio que costaría cuatro mil millones de pesos que solamente servirían para el ego del presidente.

"Porque nadie la está pidiendo su revocación, es él el que la promueve, es él el que buscaría las firmas por pérdida de confianza para que luego voten porque se quede. Es puro show, es circo Morena y teatro, eso es lo que estamos viendo con la consulta que ahora el presidente quiere que se lleve cabo y también tiene claros vicios de inconstitucionalidad y por eso acordamos que se presentará esta por los coordinadores parlamentarios de las tres fuerzas políticas que ayer nos reunimos", dijo el líder panista.

Por su parte, Luis Cházaro, coordinador del PRD, adelantó que será el jueves por la mañana cuando acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Estamos afinando la hora pero ya está redactada y firmada. No tengo duda que la van a atender porque fue una ley que pasó a vapor y que necesitamos poner en su justa dimensión, la Corte, igual que la vez pasada con el tema de la pregunta en la consulta de juicio a expresidentes, tendrá que apegarse a la constitucionalidad, por eso vemos muchas posibilidades", dijo el perredista.

Puntualizó que además de cuestionar la pregunta, también argumentarán que los cinco mil millones que costará dicho ejercicio "podrían ser utilizados en otras cosas que ayudarían mucho más a los mexicanos".