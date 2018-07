Alertan por fenómeno de mar de fondo en Oaxaca

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) informó que a partir de este domingo y hasta el próximo martes 24, se presentará efecto de mar de fondo en la costa oaxaqueña.

El titular de la dependencia, Heliodoro Díaz Escárraga, informó que, de acuerdo con los avisos meteorológicos, este fenómeno estará incrementándose los días lunes y martes, provocando olas de 2.5 a 3.5 metros de altura y en algunas zonas podría alcanzar una mayor altura.

Ante ello, dijo, han instruido a las delegaciones de la Costa e Istmo a reforzar los anuncios preventivos en la zona costera de la entidad, así como informar a los prestadores de servicios turísticos náuticos, hoteleros, restauranteros y todos los involucrados en este tema, para que se tomen las medidas necesarias para mantener a salvo a la población.

A la población en general se recomienda no caminar en zonas rocosas, acantilados y no dejar a niños o personas adultas en zonas de bañistas, por riesgo a corrientes de retorno, así como no realizar actividades acuáticas en zonas con bandera roja.

Díaz Escárraga indicó que durante esta etapa se mantendrá activo un operativo de vigilancia en las zonas.

