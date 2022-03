Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, aceptó que los audios donde se reveló que tuvo acceso al proyecto de sentencia de la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano fueron reales, pero que "no acepta que lo extorsionen".

Gertz Manero señaló durante una entrevista con Denise Maerker en el noticiero "El Punto" que la parte que él escuchó estaba editada.

"Las grabaciones son, en la parte que yo oí, debe ser una parte que está editada. Son reales eh, y eso ni yo ni nadie lo puede negar. Lo que sí niego enfáticamente, son todo el tipo de información que vinieron con ese apabullante sistema de difusión que, se dicen una serie de mentiras". Dijo Gertz Manero.

Respecto al contenido de las grabaciones, en las que se le escucha decir que tiene el proyecto de la SCJN sobre el caso de la muerte de su hermano, detalló que solicitó a la Suprema Corte la oportunidad "que tiene cualquier ciudadano" de poder defender su caso en una atracción hasta ese nivel y hasta ese tribunal.

Agregó que el caso lo estudiaron los 11 miembros de la Corte y 8 de ellos aprobaron "que yo pudiera en calidad personal, como un asunto propio, personal mío, que nada tiene que ver con la Fiscalía, porque el caso no tiene nada que ver ni se ha llevado nunca en la Fiscalía. Se me autorizó para hacer esas gestiones. Las he hecho, y lo que ustedes oyeron no son más que los criterios que yo he expresado y que voy a seguir expresando en la defensa de mis derechos como víctima en defensa de mi hermano".

Cuando fue cuestionado sobre quién tuvo la capacidad tecnológica para espiar al fiscal, este mencionó que "hay una coincidencia" entre la revelación de los audios y el proceso contra abogados, a los que se les acusa de extorsionar a presuntos corruptos de gobiernos anteriores.

En cuanto la teoría de quién podría estar relacionado con la filtración de las grabaciones, el fiscal remarcó "Cualquiera que tenga un problema grave inmediato de cualquier manera con el sistema o la administración de la cual yo formo parte".

Señaló que la intervención ilegal de las líneas telefónicas es un delito en el cual ya hay una investigación para dar con los responsables.

"El precio de ir en contra de todas estas personas y tener el éxito que se ha tenido en decenas de casos que son relevantes genera un grupo de enemigos y de contrincantes que pueden generar delitos que nunca se cometieron", aseveró.

Caso Juan Collado

Collado denunció la existencia de un "aparato de poder organizado para cometer delitos por hechos de corrupción, delincuencia organizada, 'lavado' de dinero, extorsión y otros previstos por el Código Penal Federal" el pasado 19 dé octubre del 2021. Acusó a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez, así como a David Gómez Arnau, representante de Grupo Afirme y del entonces consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, de extorsionarlo para vender sus acciones de Caja Libertad a cambio de salir de la cárcel.

El 8 de marzo fue aplazada la audiencia en la que Fiscalía General de la República (FGR) buscó imputar a los 4 abogados denunciados debido a que Isaac Pérez, abogado que en 2019 formaba parte del equipo de defensa de Collado, tiene COVID-19. Cambio la fecha entonces hasta el próximo 7 de abril a las 13:30 horas.

AMLO refrenda confianza en Gertz Manero tras filtración de estudios sobre el caso de su hermano.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no escuchó los audios en los que el fiscal Alejandro Gertz Manero discute con el fiscal Juan Ramos el caso de la muerte de su hermano y el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, pero aseguró que entiende la situación moral y humana del fiscal porque quiere que se haga justicia y al igual que él, afirmó, "no les tengo confianza a algunos ministros". En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal refrendó su confianza al fiscal Gertz Manero.

También aseguró que existen jueces que no demostraron actuar con rectitud, y que actuaron no como jueces de grupos de interés creados a favor de las minorías, sino "en favor del dinero".

"Nos los escuché (los audios) pero sí tengo información de lo básico, y opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano, lo entiendo, entonces él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos, de todas formas va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver y los audios hablan del Poder Judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso", declaró AMLO.

IG