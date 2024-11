La Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que todos los trabajadores deben recibir el pago del aguinaldo que conste al menos de 15 días de salario. Dicha prestación deberá ser pagada a más tardar el 20 de diciembre del año en curso. Sin embargo, hay ciertos trabajadores que no tienen derecho a obtener el pago; aquí te contamos de quién se trata.

El Artículo 87 de la LFT no establece discriminación alguna. Esto dice:

"Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos".

No obstante, existen dos tipos de contrataciones que no establecen relación alguna entre trabajador y empleador, y que aún se encuentran inscritos en el ramo de la formalidad. Al no haber relación, no tienen derecho a recibir aguinaldo. Estos trabajadores son aquellos que fueron contratados por honorarios o de manera independiente.

Pese a existir un supuesto de subordinación, el esquema de pago y la temporalidad de la relación imposibilitan la exigencia del pago del aguinaldo. Además, en estos casos no suele establecerse un salario, sino un pago por la adquisición de los servicios.

Cabe señalar que este no es el caso de las contrataciones temporales, a prueba o que no han cumplido el año de labores. Ya que todos los empleados en situaciones parecidas a las anteriores recibirán el pago proporcional al tiempo trabajado en la empresa. Entonces, los trabajadores contratados bajo las siguientes condiciones deberán recibir la prestación del aguinaldo:

De base

De confianza

De planta

Sindicalizados

Contratados por obra o tiempo determinado

Eventuales

Comisionistas

Agentes de comercio

Agentes de seguros

Vendedores y otros semejantes

