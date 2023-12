Aerolínea mexicana pone vuelos nacionales a menos de 300 pesos

La Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, mejor conocida como Volaris es una aerolínea mexicana que destaca entre su público por ofrecer un bajo precio. En esta ocasión tiene descuentos en sus vuelos de hasta $299 pesos.

Esta aerolínea tiene una promoción, pues si compras tus boletos del 5 de diciembre al 23 puedes obtenerlos a solo $299.

Esta promoción aplica para los vuelos sencillos, sin embargo no aplica para vuelos con conexiones. Además existen términos y condiciones que debes considerar pues este precio aplica solamente para la tarifa base, es importante agregar que son vuelos en la ruta desde Puerto Escondido hacia Guadalajara.

Debes considerar que al precio base se le agregan los costos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), más impuestos. Asimismo tienes que tener presente que el precio de la TUA varía según el aeropuerto donde compres el boleto.

La TUA es un costo adicional que exigen los aeropuertos por hacer uso de sus instalaciones, puedes cotizar el vuelo a través del sitio web oficial de Volaris, el vuelo en promedio sería de aproximadamente $769 pesos, un precio aún así muy barato.

Términos y condiciones

1. No aplica para grupos mayores a 10 personas.

2. Promoción válida únicamente viajando con reservación zero en vuelos nacionales.

Ten presente que si adquiriste la reservación zero es una tarifa que incluye el transporte de un objeto personal que no exceda las medidas 35x45x20 cm para que pueda colocarse debajo del asiento sin problemas. Además incluye Web check in 3 días antes de la salida del vuelo.

Si adquieres una reservación básica tienes una tarifa preferencial que incluye 1 objeto personal más la maleta de mano y que en conjunto no excedan los 15 kilos.

