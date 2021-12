AMLO tiene deseos para el Año Nuevo 2022 ¿Cuáles son?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene deseos para el Año Nuevo 2022, como muchos mexicanos, y durante su conferencia de prensa "mañanera" los dio a conocer.

AMLO dijo que son tres sus deseos: que termine la pandemia por coronavirus COVID-19, que continúe la fortaleza cultural de México y que haya menos pobres.

"Ayer me preguntaron de mis tres deseos del año próximo, un deseo es que se termine la pandemia, que no se siga padeciendo, sufriendo, que no se sigan enfermando, hospitalizando, que no sigan falleciendo mexicanos ni ciudadanos del mundo", mencionó el Presidente López Obrador.

AMLO compartió en la última de sus conferencias de este 2021 que su segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural del México que es lo que nos ha salvado ante calamidades.

"Qué no olvidemos de dónde venimos somos herederos de grandes civilizaciones y eso nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen. El que no sabe y no se siente orgulloso de donde viene, nunca sabrá hacia dónde se dirigirá".

Explicó que su tercer deseo es "que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos, la alimentación, que nadie padezca de hambre, y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, el trabajo, que el ingreso alcancé para lo necesario, lo básico, y que todos seamos felices".

AMLO recordó que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, dinero, fama o títulos, la felicidad es estar bien con uno mismo, con la conciencia y con el prójimo.

El Presidente López Obrador dijo que en su balance 2021 fue un buen año y que 2022 "será un año todavía más bueno, tengo fe en el porvenir y no hay que perder la esperanza".

López Obrador dijo que viajará este jueves a su quinta de Palenque, Chiapas, a tomar unos días de descanso por las fiestas de fin de año.

El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández se quedará a cargo del Gabinete.

"Voy a Palenque, se va a quedar Adán Agusto, no son muchos días, el lunes nos vemos aquí y se va a quedar el secretario de Gobernación", dijo el Mandatario en su última mañanera de 2021.

AMLO no toma vacaciones solo descansa el 12 de diciembre, en las fiestas decembrinas y dos días de semana Santa.

