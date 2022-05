Al manifestar "que se vayan al carajo", el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que aunque haya dirigentes petroleros que tomen la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex), su gobierno no dará contratos ni plazas si no tienen razón y por encima de aquellos que tienen antigüedad o que "no se mocharon".

Esto luego que ayer martes, durante varias horas, trabajadores de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tomaron la Torre de Pemex como medida de presión para obtener más plazas, créditos hipotecarios y apoyos para vacaciones.

"Atender sus demandas justas, de los trabajadores, pero no es 'a ver yo tomo la torre de Pemex porque a mí me tienen que dar los contratos' o 'A mí me tienes que dar las plazas', pues tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos a dar las plazas si no tiene razón y si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad, pero no están cercanos a ti, o no se mocharon, eso ya se acabó. Entonces nada más estar pendiente, atentos, todos los ciudadanos, para que eso ya no regrese".

"Ya dije la vez pasada que 'al carajo' y piensan que es una grosería, los marinos saben que es el carajo, que se vayan al carajo. Nada más que hay que buscarlo en el diccionario, pero sí al carajo con todo esto", dijo.

OA