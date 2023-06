El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no son graves, extendidos no deliberados los ataques a comunidades zapatistas en Chiapas.

"En general no ha habido agresiones. Hay algunos casos, pero no es una acción así deliberada, una embestida" indicó el jefe del Ejecutivo.

En la conferencia de prensa del Presidente en las instalaciones de la VII Región Militar, el Mandatario acusó que existen problemas "con los antiguos adversarios, que se crearon, incluso al interior de la misma organización, pero tampoco es un asunto extendido, grave".

El Presidente López Obrador dijo que su gobierno ayudará en todo lo que pueda para conseguir la paz y señaló que se atienden los conflictos en Frontera Comalapa, Chenalhó y otros municipios de Chiapas.

"Pero en general hay paz, hay tranquilidad en Chiapas. Y un ejemplo bastante ilustrativo, es lo de Ocosingo, ahí vemos que no tenemos muchos problemas, en lo que tiene que ver con enfrentamientos en las comunidades, sí hay no, cuestiones que nosotros lamentamos mucho, a veces hay enfrentamiento de grupos, pero estamos atendiéndolos. Está la Guardia Nacional y estamos buscando que se dialogue, que se llegue a acuerdos, que no hay represión y vamos avanzando".

El Presidente López Obrador refirió qué hay diferencias con el EZLN, sin embargo, reconoció que en su momento el movimiento zapatista fue un llamado de atención para voltear a ver a los más pobres.

"Podemos estar o no de acuerdo con el movimiento zapatista, pero es indudable que en su momento fue una luz, un rayo de esperanza, fue un llamado de atención para voltear a ver a los desposeídos, a los pobres, esos no se pueden regatear. Ya lo demás es otra cosa. Pero sí reconocer esa aportación".

