El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reviró su posición de ayer y señaló que siempre sí se vacunará contra el coronavirus COVID-19, todo para dar el ejemplo a las personas que padecieron la enfermedad; y lo hará entre los próximos 15 ó 20 días.

AMLO dijo, durante su conferencia de prensa mañanera, desde Palacio Nacional, que se vacunará para "dar el ejemplo a quienes enfermaron, de que se protejan".

Ayer, el Presidente López Obrador comentó "no es indispensable por ahora que me vacune" debido a que sus médicos le aseguraron que tiene "suficientes anticuerpos" por lo que "no es indispensable" que se inocule en este momento.

Pero hoy, AMLO cambió de parecer y lo hará "para disipar dudas".

La vacuna que le será suministrada al Presidente López Obrador será de AstraZeneca, biológico que ha provocado una polémica por los supuestos efectos secundarios que produce.

