¿AMLO se subió a un tren simulador en Santa Lucía? El Gobierno responde

Un video del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de un recorrido al aeropuerto General Felipe Ángeles, conocido como de Santa Lucía, generó polémica el fin de semana en redes sociales, tras afirmaciones de que el traslado se realizó en un presunto tren simulador. El Gobierno federal respondió hoy al respecto.

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" en la mañanera del Presidente, dio este martes una explicación sobre el tren utilizado el pasado domingo 5 de diciembre.

Felipe Calderón y Joaquín López-Dóriga señalan fake news

"Estamos ya en el tren del nuevo Aeropuerto General Felipe Ángeles", dijo entonces López Obrador, quien estaba acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, entre otros integrantes de su gabinete.

En sus redes sociales, el periodista Joaquín López-Dóriga declaró que a AMLO lo subieron a "un simulador" y el Presidente "lo dio como real'', además que "el vagón ni se mueve".

El expresidente Felipe Calderón retomó los dichos de López-Dóriga y pidió a García Vilchis que desmintiera la "fake news" y aclarara si López Obrador viajó "en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados".

"Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ‘no es falso pero se exagera’", refirió el expresidente de México.

Sin embargo, López-Dóriga corrigió posteriormente su mensaje y admitió que López Obrador no realizó el viaje en un simulador.

"CORRECCIÓN: No es un simulador. Pero afirma que ‘estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles’ y ese tren no existe. No han comenzado ni a construirlo. Y lo aun no explicado: ¿Por qué desaparece la imagen de dicho aeropuerto de la ventanilla? Pero no va en simulador", escribió el periodista.

Las publicaciones generaron una ola de comentarios tanto de críticas al Mandatario como defendiéndolo.

Elizabeth García Vilchis responde sobre tren simulador

En la mañanera de este miércoles desde Nayarit, Garcia Vilchis describió que López Obrador, acompañado de una comitiva, realizó un recorrido de supervisión de 8.7 kilómetros por las obras del tren que conectará a la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

Además mostró una fotografía del punto donde se subieron al tren y donde se bajaron e hizo referencia a lo publicado en redes por López-Dóriga y por Calderón, "quien además pidió que se presentara el caso en esta sección".

"Señor: deseo concedido, pero por mentir. Y creo que en ese tuit hace referencia a mí, pero no por mentir y además está muy pendiente de nuestra sección. Lo felicitamos", respondió García Vilchis al expresidente Calderón.

Explicó que Gutiérrez Müller realizó una transmisión en vivo del recorrido en su cuenta de Instagram, en "donde se aprecia el tren en movimiento a través de las ventanas".

"También se ven las vías por dentro y por fuera y los acompañantes al recorrido".

#QuienEsQuienEnLasMentiras

Desmiente García Vilchis la “simulación” del recorrido al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, inventado por López-Dóriga y replicado por Felipe Calderón. pic.twitter.com/lRjFbDTpbb — Al Momento 4T (@Almomento4T) December 8, 2021

Un vagón especial

García Vilchis dijo que se usó un vagón especial de inspección de líneas de Ferromex.

"Las vías actuales son para el tren de carga, se van a cambiar y se construirán trenes nuevos de pasajeros del Tren Suburbano que sale de la estación Buenavista y cuyo recorrido al Aeropuerto será de 45 minutos", añadió.

Describió un video en el que se ve el recorrido que hizo López Obrador en el tren, a 30 kilómetros por hora, con dos paradas y velocidad reducida en varios tramos para observar detalles.

Da "tutorial" de cámaras

Asimismo dio un "tutorial" sobre el uso de dispositivos móviles y cámaras porque el argumento principal en redes sociales es que las ventanas del tren "se veían en blanco y que el supuesto simulador habría fallado pues en el video se aprecia una luz parpadeante".

La encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" aseguró que "se trata de un efecto de la cámara que al colocarla en modo manual, el usuario puede elegir cuánta luz desea ver y al ponerlo frente a una cámara a medio día en modo manual, como está grabado el video que publicó el Presidente, lo que enfoca la cámara son los rostros y bloquea el exceso de luz, le invitamos a que lo intente en casa".

"En una parte del video se observa cómo el tren va avanzando al lado de una pared y nosotros les preguntamos: ¿Si había una pared qué querían ver?", dijo.

IM