En un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores que compartió en sus redes sociales, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se despidió tras seis años en la presidencia, enfatizando los logros alcanzados durante su administración y el camino que queda por recorrer para consolidar la Cuarta Transformación del país.

“Me da una gran alegría mandarles este saludo ahora que nuestro México está por terminar la etapa inicial de su Cuarta Transformación y por empezar un nuevo periodo para consolidar lo que hemos logrado, que es mucho más de lo que algunas y algunos de ustedes imaginaron cuando empezamos a caminar juntos”, comenzó su mensaje agradeciendo a los mexicanos.

López Obrador destacó que la transformación política y social emprendida desde 2018 ha sido profunda y duradera, lograda de manera pacífica y democrática.

“Hoy Morena es por mucho la principal fuerza polí- tica del país. Gobierna dos tercios de las entidades federativas y en junio volvió a ganar la elección presidencial, incluso con más votos de los que recibimos en 2018. Imaginen qué orgullo sentí al constatar que la obra de este gobierno no sólo no nos había restado votos, como suele ocurrir por el llamado desgaste del poder, sino que nos había sumado muchos más”, expresó, refiriéndose a la reciente victoria electoral de Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia como la primera mujer en la historia de México el próximo 1 de octubre.

Al referirse a su sucesora, López Obrador elogió la trayectoria de Sheinbaum, quien ha sido su compañera en esta lucha, y expresó su confianza en que continuará con el trabajo transformador.

“Les pido que la acompañen en la difícil tarea de gobernar, con la misma lealtad, con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo”, afirmó.

El mandatario hizo un llamado a sus compañeros de Morena a anteponer el interés del pueblo a los intereses personales y a mantener la unidad y la honestidad dentro del partido.

“No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar”, instó.

Agradecido con el apoyo recibido, López Obrador se despidió de la vida pública, pero dejó claro que el camino hacia un México más justo y soberano continúa.

