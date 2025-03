James y Guardado explotan contra la FIFA por la exclusión a León del Mundial de Clubes

Este viernes mediante una conferencia de prensa, el cuerpo técnico y jugadores de León expresaron su inconformidad por la decisión de la FIFA por expulsar al Club León del Mundial de Clubes por el tema de la multipropiedad.

Eduardo Berizzo, técnico Esmeralda y capitanes como James Rodríguez y Andrés Guardado, emitieron su sentir sobre la exclusión señalando que esto es una total injusticia y mucho más.

El volante colombiano dio a entender que hay "cosas raras" alrededor de esta decisión y más por querer meter a ciertos clubes al evento.

"Es una pésima noticia para todos", "todo se ganó en la cancha y por eso estamos un poco golpeados. Pensando en todo esto, si estamos fuera no es justo. Este club ha hecho cosas grandes. Mucha gente ya ha comprado cosas y ahora que no van". declaró el mundialista colombiano.

Dejó entrever ciertas sospechas de que se quiera beneficiar a otras instituciones, tanto de México como del extranjero: "Esto es raro. Hay un interés grande para que alguien esté bien y FIFA debe de ponerse pilas. Tengo dudas y espero que esto no esté manchado".

El exjugador del Real Madrid defendió a su actual equipo por la decisión de la FIFA. IMAGO7/S. Laureano

Andrés Guardado se lanza contra la FIFA

De igual forma Andrés Guardado, quien salió del retiro para jugar el Mundial de Clubes, culpó a la FIFA de tener este problema: "Quien se equivoca es la FIFA. Si la FIFA no informa a Grupo Pachuca y hace un reglamento a posterior está haciendo mal las cosas la FIFA. Te invita al torneo, hace publicidad, te da la bienvenida (Gianni) Infantino (presidente) y al final no vamos. Nosotros no hicimos las cosas mal".

No huye del debate de la multipropiedad, "pero ahora ese tema es un punto y aparte. Ganamos el derecho en la casa y después se dijo que no podemos ir… Esa es la base del problema".

El mundialista mexicano expresó su molestia contra el máximo organismo del futbol. IMAGO7/S. Laureano

El zurdo, cinco veces mundialista por México, criticó a todos los clubes que han levantado la mano para

ir al evento que se desarrollará en los Estados Unidos, en lugar de los Panzas Verdes: "Los equipos que levantan la mano para ir… Como lo hacen si no lo ganaron en la casa. La misma oportunidad que le tuvo León y Pachuca la tuvieron todos los que la piden ahora y no la ganaron. Y me daría vergüenza de ir. Hay que analizarlo".

Después de que León fuera expulsado del Mundial, se ha hablado de que varios clubes de la Liga MX, como el América y Tigres, y la MLS podrían tomar su lugar. Los únicos que han levantado la mano oficialmente y han metido la demanda al TAS han sido los directivos del Alajuelense de Costa Rica , sin embargo aún no se hace oficial quien reemplazaría al León en caso de su expulsión de la competencia internacional.

ML