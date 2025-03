¿Mujeres en el poder o para el poder?

El goleador más emblemático del futbol mexicano fue también calificado como uno de los peores gobernadores del país y ahora, es un presunto violador sexual. Como futbolista, Cuauhtémoc Blanco y el sistema económico del país, construyeron un mito fundamentado en la popularidad. Y como los mitos se derrumban a partir de la razón, toda su actuación como político y gobernador de Morelos, fue calificada como la peor del país por sus propias acciones racionales, ya no por sus habilidades deportivas. Este diputado enfrenta hoy, una denuncia por el delito de violación sexual en grado de tentativa por parte de su media hermana y también cuenta con 12 denuncias ante la FGR y la Fiscalía de Morelos por corrupción y otras acusaciones. El pasado martes, más de cien mujeres de Morena y otras tantas de otros partidos, decidieron no quitarle el fuero para enfrentar a la justicia.

Mujeres legisladoras, no puedo referirme a ustedes con la misma violencia que ustedes ejercieron contra otras mujeres el día en que votaron en contra de quitarle el desafuero a Cuauhtémoc Blanco. Tampoco publicaré los nombres de todas las que votaron por un presunto violador sexual, mucho menos de aquellas que lo cobijaron gritando con el puño levantado “no estas solo”. No lo hago porque su foto ya está en los anales de la historia de las vergüenzas de este país, y porque hacerlo, significaría someterlas a una violencia pública que, desde las letras escritas por una mujer, tampoco merecen.

Me referiré a ustedes desde mi esencia feminista y solo a partir de ahí es que exigiré varias cosas. En este país, a las mujeres que hacen política les ha costado mucho trabajo llegar al poder y son muy pocas mujeres políticas las que cuando llegan, lo hacen desestructurando las lógicas patriarcales de liderazgo, dominio e imposición. Las que fueron llegando, intentaron recurrir a las alianzas y al diálogo, no al dominio y la sumisión. Tenemos dos legislaturas nacionales llamadas las legislaturas de la paridad, desde donde muchas mujeres impulsaron el hecho de que ustedes estén hoy donde están. Aunado a muchas mujeres que, desde el activismo, las organizaciones de la sociedad civil y la academia, lucharon por construir la paridad, confiando en que eso permitiría generar avances y cambios sustanciales en el país.

Tenían la oportunidad histórica de unir a 251 mujeres que conforman esta legislatura, para formar una mayoría que permitiera marcar un precedente histórico para cualquier violentador. Tenían esa oportunidad de agradecerle a sus muchas ancestras, haber luchado por el lugar en el que hoy ustedes se encuentran. A todas esas mujeres, les fallaron porque decidieron proteger a un presunto violador sexual a quien le dejaron la impunidad de un fuero. Era un tema de justicia para la víctima y para todas las mujeres que viven violencia sexual en este país y que nunca denuncian por miedo al poder del patriarcado y el machismo. Ustedes le reiteraron al miedo que el silencio es mejor que la justicia.

Ustedes, como muchas otras que están en los demás Estados de la República y que solo votan por conveniencia y no por convicción, hacen una política que solo sirve al patriarcado y sus intereses de control. Les exigimos que se capaciten y se formen y que no vuelvan a decirse feministas en tanto no deconstruyan su machismo instrínseco. Prefiero llamarles siervas del sistema patriarcal, antes que traidoras, porqué sé que les quedan poco más de dos años donde están y que necesitamos que lo que el martes hicieron jamás vuelva a ocurrir. Si no lo hacen, de nada servirá que lleguen más mujeres a los espacios de poder y toma de decisiones, si no están conscientes de la profunda responsabilidad que tienen para construir la igualdad y no el sometimiento. A la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, le exigimos que acompañe la construcción de la carpeta de investigación con perspectiva de género de la mano de las autoridades de la Fiscalía de Morelos, para que la construcción de la carpeta no vuelva a ser un pretexto. A la Presidenta Sheinbaum le pido, no vuelva a decir que “necesita pruebas” cuando todas sabemos que los delitos de violencia sexual son de realización oculta y que por ello no hay pruebas sino los dichos de la víctima.

A todas les reiteramos que, por ley, están obligadas a colocar en el centro a las víctimas en la búsqueda de justicia. Construyan credibilidad en lugar de vergüenza. Estén en el poder y no sirvan al poder.