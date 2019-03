AMLO se deslinda de elecciones en Puebla

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó electoralmente de Morena para las próximas elecciones en esta entidad pues, advirtió, el gobierno no tiene partido ni sindicato y quien cometa delito electoral se irá a la cárcel.

"Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo. Yo nada más tengo un amo, que se escuche bien y que se escuche lejos mi único amo es el pueblo de México", advirtió.

"No es advertencia ni mucho menos amenaza pero ya logramos que sea delito grave la corrupción y también el fraude electoral. Significa que ya en estas elecciones en Puebla el que cometa un delito electoral va al cárcel sin derecho a fianza", aseveró.

El Mandatario también rechazó presiones para obtener candidaturas por Morena.

"Nada de que yo vengo de la lucha contigo desde hace 40 años y yo siempre he estado solidario. Yo seré candidato a como dé lugar. Nooo, primohermano, no luchamos por cargos luchamos por la transformación".

El que no lo haya entendido no sabe que estamos viviendo tiempos nuevos. No es el quítate tú porque quiero yo ya no queremos el político fantoche, ambicioso, corrupto", dijo.

El Mandatario, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez cerró el ciclo de visitas a las 32 entidades del país en sus primeros 100 días de gobierno en este estado, al que no acudió en diciembre por la crisis poselectoral tras la elección de la gobernadora Martha Erika Alonso, quien falleció el 24 de diciembre.

En su mensaje hizo una mención de ese lamentable acontecimiento y pidió "serenar" al estado con elecciones limpias y para no dar pie a cuestionamientos de sus "adversarios" dijo que no visitará Puebla hasta después de las elecciones.

LS