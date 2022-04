AMLO reconoce que "si no hay paz no tiene sentido la vida"

Antes de que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informara que marzo se convirtió en el mes más violento de este 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que México puede avanzar en lo económico y lo social, pero si no hay paz y tranquilidad no tiene sentido la vida.

"Que podamos vivir con tranquilidad, sin eso no es posible nada"

Durante la "mañanera" de hoy que se realiza en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la seguridad pública es fundamental.

"Que podamos vivir con tranquilidad, sin eso no es posible nada. Se puede avanzar en lo económico e inclusive en lo social, pero si no hay paz y tranquilidad no tiene sentido la vida, por eso es muy importante la seguridad", sentenció el Presidente de México.

Además, el Mandatario señaló que desde el inicio de su administración se han dedicado a enfrentar la inseguridad y la violencia, todo lo heredado por los pasados gobiernos.

"Vamos avanzando, se está aplicando una buena estrategia, y ya empieza a dar resultados, lo acabo de decir en el informe (por los primeros 100 días de su cuarto año de gobierno)".

gc