AMLO recibirá a Samuel García; ''No nos podemos estar peleando'', dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que la próxima semana recibirá en Palacio Nacional a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, para conversar sobre los planes que tiene para el estado, pues manifestó que pese a las diferencias, como autoridades no pueden estar peleando y perjudicar a la población.

En conferencia de prensa, AMLO señaló que su gobierno procurará seguir manteniendo buenas relaciones con todos los gobiernos estatales.

"Al gobernador electo de Nuevo León lo voy a recibir la próxima semana para conversar con él sobre sus planes y cómo ayudamos al pueblo de Nuevo León. No nos podemos pelear cuando se es autoridad para no perjudicar a la gente", señaló AMLO.

"Imagínense autoridades enfrentadas, confrontadas, peleadas, pues no significa beneficio para el pueblo que es lo que debe de importarnos siempre, la gente. Entonces vamos a procurar seguir llevando buenas relaciones con todos, respetuosos de estas relaciones con los gobernadores", dijo.

En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador afirmó que es natural que haya diferencias, "es consustancial a la democracia", y manifestó que cuando no haya diferencias es algo que debe de preocupar.

"Porque si no hay diferencias es que no hay libertades y ya sería dictadura. La democracia es pluralidad, es garantizar siempre el derecho a disentir, es no a la censura".

El Ejecutivo federal anunció que también se reunirá en Palacio Nacional con la gobernadores electos de Chihuahua, Maru Campos (PAN); de Querétaro, Mauricio Kuri (PAN); y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo (PVEM).

