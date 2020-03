AMLO rechaza renuncia del coordinador del programa "Sembrando Vida"

Durante su conferencia de esta mañana de martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Javier May, responsable del programa "Sembrando Vida", "se queda" en el cargo.

El Mandatario indicó que no aceptó la renuncia de May, además, dijo que el decreto por el que se le quita responsabilidades en el programa será revertido, pues no se le consultó.

López Obrador confirmó que May presentó su dimisión al cargo por diferencias con la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores, y adelantó que revertirá el decreto del pasado 1 de marzo que le quita facultades al funcionario federal.

"Ese decreto no fue consultado, ni se me presentó, y se va a revertir, como también no va a ver la renuncia", dijo el Mandatario.

También señaló que en su gabinete hay posturas distintas, y mujeres y hombres libres con criterios.

"Necesitamos armonizar y ponernos de acuerdo, cerrar filas, sin abyección. Manteniendo cada quien su libertad y su criterio, nada de que señor Presidente qué hora son: las que usted diga señor Presidente".

López Obrador rechazó que el Programa Sembrando Vida esté en riesgo. "No, va muy bien el por programa es qué hay diferencias como en todo".

Resaltó que la secretaria María Luisa Albores y Javier May, ya hicieron las pases y se reconciliaron.

Ayer lunes, May Rodríguez presentó su renuncia a la Secretaría de Bienestar tras acusar a María Albores de haber "abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa".

GC