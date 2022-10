El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que Manuel Espino, excomisionado de Protección Federal, le haya hecho algún planteamiento para dialogar con los grupos del crimen organizado a fin de pacificar al país.

"No me hizo ningún, no me hizo ningún planteamiento de eso, yo estimo mucho a Espino, lo que pasa es que no lo quieren los conservadores ni la prensa conservadora", dijo López Obrador.

En conferencia de prensa "mañanera", en las instalaciones de la Base Aeronaval de esta ciudad, el Jefe del Ejecutivo señaló que Manuel Espino fue presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad.

"A confesar cómo engañaron Fox y Calderón. Entonces, le tienen un coraje, lo ven como gallina cuando lombriz, lo quisieran picotear".

En ese sentido, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, también rechazaron que Espino les haya hecho dicho planteamiento.

Ayer jueves, durante un foro de seguridad, el Senado, Manuel Espino reveló que planteó al secretario de Gobernación, que el Gobierno federal dialogue con los grupos criminales para pacificar al país, por lo que hizo llegar una propuesta a diversas organizaciones delictivas y ya recibió respuesta positiva de dos de ellas.

No te pierdas: López Obrador llama "desvergonzado" a Zedillo por el Fobaproa

OA