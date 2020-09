AMLO rechaza comisión de la verdad para investigar a ex presidentes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la creación de una comisión de la verdad, como lo propuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para investigar los delitos cometidos por los ex presidentes en los sexenios pasados.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo confió en que la SCJN resuelva en favor su petición y la de los ciudadanos para que se lleve a cabo una consulta popular en la cual se le pregunte al pueblo si deben ser enjuiciados los últimos cinco ex presidentes por probables casos de corrupción.

"La Corte tiene que resolver, la consulta y en particular la pregunta que se hace con los ciudadanos… no veo que haya obstáculo ni impedimento, se cumple con lo que dice la Constitución, pero la Corte es un poder autónomo independiente y va a resolver".

Señaló que ya falta poco para se cumpla el plazo de 20 días que tiene el máximo tribunal de justicia del país para resolver la solicitud.

"Lo mejor es la consulta, que no significaría que se crearan nuevas denuncias sino las que llevan la Fiscalía se le diera curso de conformidad con la ley se resolviera sobre ese asunto si son responsables de las acusaciones que se les están haciendo. Entonces no hace falta que intervenga el Ejecutivo, porque si interviene la UIF es la Secretaría de Hacienda".

Señaló que su escrito fue elaborado conforme el marco legal y no ve ningún obstáculo, ninguna violación a los derechos humanos.

"He leído que se afecta los derechos humanos, no, porque el proceso que se está utilizando es respetar todo por la ley y garantizar el derecho a la defensa, inclusive hay convenios para que considere como defensa que no haya abusos de autoridad".

OA