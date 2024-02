Este sábado, el hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, denunció que en las últimas horas fue filtrado su número de teléfono en redes sociales como una venganza, luego de que su padre divulgara datos de Natalie Kitroeff, jefa de corresponsalía de The New York Times en México. Tras esto, el propio Mandatario reaccionó y lanzó una advertencia, pues dijo "no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía".

"En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono", denunció por la mañana José Ramón López Beltrán en su cuenta de X (antes Twitter).

El escándalo inició el jueves, cuando López Obrador exhibió una carta de la periodista del NYT en la que apareció su teléfono y un cuestionario sobre una investigación de Estados Unidos, cerrada ahora, de supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas que recibió su campaña en el año 2018 y que involucraba también a sus hijos.

Este sábado, López Obrador dijo "nosotros no somos como los otros presidentes que permitían que se violara la soberanía de México".

Por su parte, López Beltrán afirmó que esta es la segunda ocasión que se filtraba su número y que no le molestaba cambiarlo otra vez, pero se preguntó hasta cuándo planeaban seguirlos acosando a él y a sus familiares.

"No trabajo como periodista ni mucho menos en el sector público. Por lo tanto, deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la mía propia hasta que decida lo contrario", dijo el primogénito del Mandatario mexicano.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

*Con información de SUN y EFE

OF