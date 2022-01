AMLO presentará plan de austeridad al INE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este viernes que presentará formalmente un Plan de Austeridad al Instituto Nacional Electoral (INE) para que ahorre y tenga recursos para organizar la consulta de revocación de mandato.

En su conferencia de prensa "mañanera" en Palacio Nacional, AMLO manifestó que le dará "el remedio y el trapito" al órgano electoral para que no pueda argumentar la falta de recursos para llevar a cabo este ejercicio.

"Les voy a presentar formalmente un plan de austeridad. Yo creo que en una semana lo tengo, pero es el remedio y el trapito: "Hazle así" (…) Yo planteé aquí de manera muy respetuosa de que íbamos a hacer una revisión del presupuesto del INE, como ciudadanos o sin que sea un asunto de carácter vinculatorio para decirlo con más claridad, sin imponer nada, sino si queremos revisar, o sea, de conformidad con la Ley de Austeridad Republicana cómo están ejerciendo el presupuesto en el INE", dijo el Presidente López Obrador.

"Porque tenemos también nosotros información de que hay muchísimos gastos superfluos, hay extravagancias empezando por los sueldos. Entonces, a ver, ¿Por qué no se respeta la Constitución y los consejeros ganan lo que gana el Presidente de México?".

"La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, se liberan muchos fondos para el desarrollo y no significa dejar sin recursos los programas que son necesarios, es cortar el copete de privilegios, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces vamos a presentar formalmente esta propuesta (...) queremos que se instalen las casillas en todos los pueblos para que participen".

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aclaró que este plan no tendrá carácter de obligatorio, si no serán recomendaciones para terminar con gastos superfluos y excesivos en la operación del organismo electoral como el gasto de asesores, pago de gastos médicos mayores, viáticos, así como renta de inmuebles y vehículos.

En el salón Tesorería, AMLO calificó como "inmoral" que consejeros del INE ganen más de 160 mil pesos al mes.

"Es inmoral, puede ser legal incluso, pero es inmoral que un consejero gane libre 150, 160 mil pesos mensuales ¿y cuánto fue el aguinaldo del Presidente de México y cuánto fue el aguinaldo del presidente del INE? Pues es mucho más", dijo.

OA