AMLO pospone informe sobre crímenes contra periodistas

Debido a que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, está actualmente incapacitada por COVID, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pospuso el informe sobre el avance en las investigaciones de crímenes contra defensores de derechos humanos y periodistas.

Mientras que Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, solicitó licencia a su cargo para promover la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato.

"Hemos avanzado mucho, ya hay órdenes de aprehensión ya hay detenidos, no está Rosa Icela porque tiene COVID por eso no se va a informar sobre ese asunto". En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente señaló que en este tipo de delitos no hay impunidad; el que comete un ilícito es castigado, porque no se protege a nadie.

Acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, AMLO dijo que el alto mando castrense dará un informe sobre el combate a las drogas que lleva a cabo su gobierno.

"Que el pueblo de México sepa qué se está haciendo en el combate a las drogas y de qué dimensiones es este problema y cómo todos debemos ayudar para evitar que siga creciendo el consumo de las drogas sobre todo lo que ha significado el cambio de las drogas naturales por las drogas sintéticas que son más adictivas y son muy dañinas que causa fallecimientos, muertes", dijo AMLO.

FS