AMLO pide a la FGR que dé avances por espionaje a activistas

Al manifestar que “hay que ir al fondo”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que informe sobre los avances de las denuncias de espionaje a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores a través del programa “Pegasus” en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero también en el suyo.

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el Mandatario acusó que en administraciones anteriores había funcionarios públicos que se dedicaban al espionaje y vendían equipos al Gobierno federal, pues era un “negocio jugoso”.

“No tengo mucha información, sólo que existen estas denuncias en la Fiscalía. Para no especular, lo mejor sería pedir a la FGR de manera respetuosa que nos informe sobre estas investigaciones, todo lo relacionado con la adquisición de equipos de espionaje y su uso, incluidas las denuncias recientes, porque también se afirmó que nosotros espiábamos a opositores. Que todo se investigue y se aclare”, comentó.

Y agregó: “Convendría que se supiera todo, pensando siempre en la no repetición, en que estas cosas vergonzosas no vuelvan a suceder en nuestro país, que no se vea como un asunto normal”.