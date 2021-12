AMLO pide a consejeros del INE "actuar como verdaderos jueces"

De cara a los seis procesos electorales de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó “respetuosamente” al INE que respeten al pueblo, que sean verdaderos jueces, actúen con imparcialidad, sin fobias, y no actúen como en las pasadas elecciones de Guerrero y Michoacán.

"Les recomendaría respetuosamente a los miembros del Consejo del INE que respeten al pueblo, que no piensen nada más en el aparato, en la esfera de la llamada sociedad política, que piensen en el ciudadano, rico o pobre".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo pidió a los consejeros electorales actuar como verdaderos jueces y no se dejen sonsacar o hacerles propuestas indecorosas para que se beneficie a un candidato.

"Que tengan criterio y vocación democrática y que no se dejen influenciar".

Recordó que en el pasado recibían órdenes del Presidente y ahora no es así, por lo que deben tener la arrogancia de sentirse libres.

"Que por lo mismo sean imparciales, que no tomen partido con nadie por mucha fobia que tengan hacia los partidos, hacia el Presidente, que actúen con rectitud, no son cosas inalcanzables, y no habrá ningún problema, pero si empiezan como lo que hicieron en Guerrero y en Michoacán, eso podrán decir que ya es cosa juzgada, pero eso fue una mancha".

