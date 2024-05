Representantes de la oposición insistieron en el llamado para que Jorge Álvarez Máynez, quien busca llegar a la Presidencia de México de la mano de MC, decline a favor de Xóchitl Gálvez, aspirante de la alianza que conforman el PRI, PAN y PRD.

La invitación al político naranja, que tiene el objetivo de que sea un perfil único el que compita con Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, PT y el Verde, generó polémica, pues desde temprano el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, se comprometió a que si Álvarez Máynez renuncia y destina todos sus espacios oficiales en medios de comunicación a impulsar a la hidalguense, él dejaría las riendas del tricolor y su candidatura por la vía plurinominal al Senado de la República.

El exgobernador de Campeche aseguró que el zacatecano no tiene ninguna posibilidad de ganar y sólo representa “un espacio en la boleta electoral para dividir a la oposición. Su candidatura es vista como una muestra de terquedad y ambición”.

La petición de “Alito” Moreno se sumó a la de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien exhortó “al segundo y tercer lugar” a unirse para impedir que Morena llegue de nuevo a Palacio Nacional.

“En caso de que acuerden, como candidatos, un último esfuerzo consolidado, habrá millones de personas listas para reconocer su madurez política y su sentido de responsabilidad, así como respaldar su decisión y les apoyaremos a impulsar hasta las mejores consecuencias. Por el bien de nuestro México, estamos en sus manos”, dijo en un video en redes sociales.

En un foro con estudiantes de Yucatán, Álvarez Máynez le contestó al priista que no se bajará de la contienda, pues afirmó que su proyecto no ha parado de crecer en las preferencias de la gente, mientras que el que encabeza Gálvez va en picada.

“Los mueve la desesperación, porque voy en segundo lugar. México es mucho más grande que esos grupos de interés. No me bajaré ni me uniré a nadie”.

Luego de los mensajes cruzados, Xóchitl Gálvez llamó a generar condiciones para llegar a un “gran acuerdo” entre los partidos opositores para corregir el rumbo del país.

“Lo que nos estamos jugando es qué país queremos: el de un Gobierno que protege a los delincuentes, como ha sido el caso de Morena, o un país democrático (encabezado por el frente opositor)”.

“Entonces, creo que es el momento de pensar todos lo que queremos, de que México camine hacia otro lugar, sentarnos, tranquilizarnos, no descalificarnos y ver si podemos construir un gran acuerdo”, subrayó.

Claudia Sheinbaum no se quedó atrás y afirmó que la propuesta del líder tricolor deja ver que la alianza ya aceptó el próximo triunfo de Morena.

“Del otro lado ya reconocieron su derrota, se andan peleando para ver quién renuncia por quién”, expresó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Marcos del Rosario Rodríguez, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidentes (ITESO), explicó que de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, un candidato sólo puede declinar a favor de otro. Sin embargo, aseveró que no puede renunciar, pues por los plazos establecidos no se pueden reimprimir boletas, ni contemplar a un suplente, ni retrasar la elección.

Javier Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana (UP), enfatizó que si un abanderado declina, al partido sólo le queda invitar a sus seguidores a que se decanten por la otra opción, “pero no se haría variación alguna en la boleta”.

El politólogo Sandro Arreola indicó que la sustitución de candidatura sólo se puede dar en caso de muerte, desaparición o detención del aspirante.

Por su parte, la oficina de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco confirmó que el Consejo General de este organismo sí podría analizar una situación extraordinaria ante estos casos, pero tomando en cuenta los tiempos de la jornada electoral para evitar contratiempos.

El 19 de mayo a las 20:00 horas se realizará el tercer debate presidencial en el Centro Cultural Universitario, en la Ciudad de México. Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Máynez debatirán sobre Política social, Inseguridad y crimen organizado, Migración y política exterior, así como de Democracia, pluralismo y división de poderes.

Antes del ejercicio del domingo, se llevará a cabo una manifestación que, según se estima, se replicará en más de 80 ciudades de México y el extranjero para apoyar a Gálvez.