El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy lunes que a pesar de que el tema migratorio "es un asunto muy complejo", su gobierno va bien con la atención al fenómeno y "no hay desbordamiento", a pesar de que se ha registrado un incremento.

En la mañanera de hoy lunes 16 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador indicó que "desde que llegamos, estamos atendiendo el fenómeno migratorio", previó al encuentro con cancilleres y presidentes de países vecinos para analizar "el problema" y presentar un plan de acción conjunto.

"Nosotros, lo que procuramos, es ayudar a los migrantes y no hay desbordamiento a pesar de que ha crecido el flujo migratorio, ahí vamos ordenando las cosas porque trabajamos todos los días", expresó.

"Nosotros, en el caso de nuestro país, con toda la política que se ha aplicado de atender las causas que ocasionan la pobreza, que es lo que estamos haciendo, hemos logrado disminuir la migración de mexicanos a Estados Unidos porque hay trabajo en México y porque no sucede lo que pasaba en el gobierno de Calderón; lo tengo que decir con toda claridad porque también se olvida.

"¿Cuánta gente del norte se fue a por inseguridad a vivir a Estados Unidos? Miles, nada más que ya se olvidó, entonces esto afortunadamente ya no está sucediendo en nuestro país", declaró al expresar que "México es país de paso".

López Obrador mencionó que apoya a países de Centroamérica y El Caribe con programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

México "no práctica la xenofobia"

Al ser cuestionado sobre la ola migratoria que se presenta en nuestro país, el Presidente López Obrador aseguró que en México no se práctica la xenofobia y solo hay sectores muy pequeños de derecha que les incomoda la presencia de migrantes.

Aseguró que el pueblo mexicano es muy fraterno y solidario.

"El pueblo de México es un pueblo muy fraterno, muy solidario, no práctica la xenofobia. Sí hay algunos sectores, pero muy pequeños que les incomoda o les puede afectar sentirse mal porque hay migrantes, pero la mayoría del pueblo no, la mayoría del pueblo de México es muy solidario, es muy fraterno es muy humano y entiende las casas, las razones por las que la gente sale de sus pueblos, que no es por gusto, es por necesidad.

"En el pensamiento de derecha, conservador sí hay eso. Les genera alguna molestia, pero en general en México no pasa eso", declaró.

