El Presidente Andrés Manuel López Obrador subestimó el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la aplicación de medidas provisionales solicitadas por México debido al asalto a la embajada mexicana en Ecuador y señaló que el juicio no ha concluido.

"Son medidas cautelares todavía no termina el juicio. Lo que se pedía en las medidas cautelares era que se protegiera la embajada".

López Obrador confía en que su gobierno obtenga la victoria en la denuncia que presentó ante la CIJ contra Ecuador por violación al derecho internacional y a la soberanía de México.

"Pienso que sí, pero va a llevar tiempo, es importante el Presidente que quede, para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y invada una embajada que es violar la soberanía de un país".

El mandatario rechazó la propuesta de Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, de abrir un espacio para el diálogo y generar un acuerdo.

"Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respeto la soberanía de nuestro país. Esto está en Corte Internacional y allá se va a resolver, todo en la Corte. Por iniciativa de otros gobiernos y dirigentes se les ha planteado que se le den libertad al ex vicepresidente Glass, que tiene asilo en México, y no les ha importando".

Señaló que no contempla mantener relaciones con gobiernos autoritarios.

Insistió en que Ecuador debe ofrecer una disculpa pública, respetar el defecto de asilo, que se comprometan a la no repetición y que cualquier gobierno que actúe como lo hizo Ecuador se le expulse de la ONU.

Sobre la protección de la embajada de México en Quito, el Presidente López Obrador dijo que no tiene confianza en el gobierno de Noboa, pero si en el pueblo hermano de Ecuador, que ayudará a cuidar la sede diplomática de México en ese país.

