Andrés Manuel López Obrador, la mañana de este viernes, durante su conferencia matutina habitual, minimizó la cifra de los 27 fallecidos que se han contabilizado hasta el momento luego del desastroso paso del huracán Otis que arribó en Acapulco, Guerrero como categoría 5 durante la madrugada del miércoles 25 de octubre.

El presidente se pronunció ante el número de muertos por el huracán, mencionando que estos fueron lamentables, pero que se tuvo suerte porque “afortunadamente” no se están registrando muchas muertes pese a la fuerza con la que entró el huracán en una zona donde viven aproximadamente 1 millón de personas, aunque reconoció que aún falta saber la cifra total de las personas reportadas como fallecidas.

López Obrador afirmó que "no fueron muchos" los decesos para el evento "tan fuerte" que se vivió en ese estado, específicamente en esa ciudad:

“El número de personas que pierden la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo, una persona que pierda la vida es algo lamentable, yo si creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador, nos protegió aún con la furia del huracán, pues al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron".

Reiteró que aunque es lamentable la pérdida de cualquier persona, afortunadamente este huracán que llegó como categoría cinco no ha dejado tantas muertes.

“Pero todo indica de que, aun siendo lamentable la perdida de cualquier persona, no fueron tantos ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante, un huracán de categoría cinco que no entra en despoblado, entró por la bahía, donde viven 800-1 millón de personas, entonces, si muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos registrando muchas perdidas de vidas humanas”, puntualizó.

Como era de esperarse, esta declaración generó fuertes críticas en redes sociales, no se hicieron esperar y lo tacharon de "miserable" e incluso lo acusaron de haber dado respuestas similares después de los decesos por el virus Covid-19.

YC