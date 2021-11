AMLO llama a participar en consulta sobre revocación de mandato

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo caso omiso de la recomendación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre opinar o informar acerca de la consulta de revocación de mandato y en la "mañanera" de hoy pidió a la población participar en este ejercicio.

"Aprovecho porque creo que lo puedo hacer, no lo van a prohibir, pero hay que participar en la revocación del mandato, todo el pueblo".

Además, AMLO acusó que sus opositores llamaran a la población a que no participen en esta consulta que, afirmó, es un ejercicio de soberanía popular y que permitirá que la población tenga siempre en sus manos las riendas del poder.

"Que todos participemos en la revocación del mandato. Es 'sí o no', sí, que continúe el Presidente, o no, que renuncie. Y que todos participemos porque los conservadores -son demócratas cuando les conviene-no quieren participar y van a llamar a que la gente no participe, pero yo creo que es un buen ejercicio, porque no solo es aplicarlo ahora en marzo, sino ya quedó establecido en Constitución hacia adelante", expresó AMLO.

El Presidente de México recordó que este ejercicio se aplicará cada tres años, y resaltó que esto permitirá que "el pueblo tenga siempre las riendas de poder en sus manos, que se cumpla cabalmente con el espíritu del artículo 39 de la Constitución de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, AMLO manifestó que este es un ejercicio de soberanía popular y es la esencia de la democracia.

"Entonces todos (a participar). Si consideran que hay muchísima corrupción, que es como dicen los conservadores que estamos en los últimos lugares en el mundo, que México es de los países con más corrupción ahora que cuando Salinas, que en los sexenios anteriores, entonces hay que cambiar al Presidente, ¿para qué aguantar un Presidente corrupto? Para afuera, a Palenque", dijo en referencia al lugar donde tiene una quinta y donde planea retirarse.

GC