AMLO llama a manifestantes de Frena a quedarse en plantón

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó hoy a los manifestantes que instalaron un plantón en Ciudad de México a quedarse junto a sus líderes y afirmó que se les garantizarán sus libertades.

"Ahora que hay un plantón en el centro de la ciudad, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia y por la democracia, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos", dijo López Obrador desde Jojutla, en Morelos, donde realiza una gira este domingo.

"Ojalá y se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días; nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes".

Decenas de opositores a López Obrador instalaron ayer un plantón en una de las principales avenidas del centro de Ciudad de México para protestar contra el manejo del Mandatario de la pandemia del COVID-19 y pedir su renuncia.

Con gritos de "López vete ya" o "No al comunismo" y liderados por el colectivo llamado Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), los manifestantes habían convocando a ocupar el Zócalo de la capital desde el inicio del fin de semana pero ante el bloqueo de las fuerzas policiales, comenzaron a instarse desde el sábado en la avenida Juárez.

López Obrador pidió que los líderes del movimiento también pernocten en las casas de campaña.

"No estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo, nada más que es interesante que ellos vivan este proceso, ya no es la protesta en carros, ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar. Que se queden ahí, nada más que se queden todos, también los dirigentes, a dormir ahí en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo, sino que se queden los meros meros, los de arriba, los que encabezan este movimiento".

Este domingo se montaron más carpas mientras algunos de los participantes decían que estaban esperando a más manifestantes que llegarían en caravana procedentes de otros estados del país.

Frena ha realizado diversas manifestaciones antes en la capital y otras ciudades para exigir la renuncia del presidente al cuestionar sus políticas económicas y decisiones como la cancelación del aeropuerto nuevo aeropuerto de Ciudad de México que se construía en Texcoco.

Que se queden todos, también los dirigentes, a dormir ahí en las casas de campaña

Antes se habían manifestado desde sus vehículos ante la pandemia del coronavirus.

En su discurso de hoy en Jojutla, López Obrador dijo que las protestas son una señal de que "las cosas están cambiando en el país".

"Ahora protestan los que antes estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público, están protestando los conservadores, antes protestaba el pueblo raso", afirmó.

"De verdad, las cosas están cambiando y una prueba es precisamente esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, a saquear, los que se dedicaban a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo".

Con información de AFP/AP

IM