El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las empresas privadas y extranjeras a un diálogo con el objeto de evitar conflictos legales y que transiten del "autoabasto" en el sector eléctrico al nuevo marco legal que prohíbe esa figura.

En su conferencia de prensa "mañanera", en Palacio Nacional, López Obrador destacó la decisión de la SCJN que declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) "no hay amparo que valga". "Aun cuando ya es ilegal y hago un llamado a estas empresas a que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice, no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas que son no muchas, las más importantes deben ser diez o 20, pero son la mayoría extranjeras, entonces y ojalá ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Corte para que se entienda de que ya es ilegal".

Señaló que el "autoabasto" creado en la reforma energética de 2013 es un fraude porque es una especie de mercado clandestino, informal e ilegal. "Entonces tenemos que hablar. No puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sean las demandas penales, lo primero es un llamado a sentarnos. Estoy terminando de hacer el análisis, de quiénes están en la ilegalidad completa, que violan la Constitución, entonces vamos a buscar un proceso de transición en donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la CFE y al mismo tiempo se les dé opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley".

El Presidente López Obrador recordó que solo se permite el autoabasto si se trata de una empresa que utiliza la energía que produce. "Si se trata de una acerera, una minera, en esos casos sí, pero no es producir, te vuelvo socio aunque tengas Oxxos y de esa manera vas a tener la ventaja porque si estamos en el sistema de autoabasto que existía y no pagamos la transmisión de energía".

OA