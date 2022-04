El rechazo a la reforma eléctrica otorga certeza a 300 proyectos eólicos y solares en el país, que representan 19 mil millones de dólares de inversión directa nacional y extranjera, según la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar. La importancia de frenar esa iniciativa impulsada por el Gobierno federal y Morena representa que los proyectos mencionados detonarían alrededor de 86 mil empleos nuevos.

Por eso integrantes de la Iniciativa Privada califican como positivo que no prosperara.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) espera certidumbre para el empresariado y para la economía nacional. Llamó a trabajar en forma conjunta con el Gobierno federal para fortalecer el sector eléctrico.

El revés al proyecto de reforma podría contribuir a que sea menor la proyección de recesión económica en México, explicó el economista Carlos Serrano, quien refirió que la proyección de crecimiento para este año se ubica en 1.2 por ciento, por debajo del 2.2 por ciento que se estimaba previamente.

La Asociación Mexicana de Energía Eólica informó que el sector ya perdió dos mil empleos por la inseguridad regulatoria generada con los cambios en las políticas públicas del Gobierno federal. Detalló que actualmente hay ocho proyectos terminados, pero ninguno tiene la autorización para la operación comercial, por lo que urgió a la autoridad para que se destraben.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también mostró su preocupación por las acciones desde el Gobierno para impedir la operación de los generadores privados y que se obstaculice la libre competencia. Pidió diálogo, competencia en el mercado y que se privilegie el objetivo de darle luz a los mexicanos con precios accesibles y sin apagones.

La agrupación México Evalúa detalló que la iniciativa rechazada implicaba la supresión del principio de competencia económica para el sector eléctrico y afectaba a los productores privados que actualmente representan el 62% del mercado eléctrico mexicano -se les pretendía limitar a una participación máxima del 46% del mercado de generación, pero bajo los términos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) discrecionalmente decidiera-.

En Jalisco están pendientes veinte proyectos de generación de energía

Inversiones por tres mil millones de dólares (MDD) están en pausa con el freno de 20 proyectos de generación de energía en Jalisco. De acuerdo con la Agencia de Energía del Estado (AEEJ), se han quedado en papel los planes para aprovechar las condiciones de la Entidad para generar energía eólica y fotovoltaica.

Bernardo Macklis Petrini, titular de la Agencia, comentó que los planes llevan más de dos años en espera por los cambios en las políticas y normativas del Gobierno federal.

“Estos proyectos se quedaron en diferentes etapas, algunos ya tenían permisos, pero les faltaban estudios del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE. Se quedaron en el papel, aunque no están formalmente cancelados porque sí tienen ya trámites concluidos y permisos que cumplen con algunas partes, están en pausa mientras que se define qué pasa o mejoran las condiciones”.

El proyecto “Potrero Solar” en el municipio de Unión de San Antonio y la Central de Ciclo Combinado Tierra Mojada en Zapotlanejo, son los proyectos concretados que más recientemente se incorporaron al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Entre los planes en pausa están ocho parques solares, cuatro eólicos, cinco hidroeléctricas, dos centrales de combustión interna y una de ciclo combinado. Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en proyecto la planta de geotermia “Cerritos Colorados”.

Sobre los planes en papel, el funcionario estatal admitió que, aunque formalmente no se han cancelado, los inversionistas ya enfrentan pérdidas por la demora en los tiempos y además de que no hay certeza sobre cuándo podrían destrabarse.

“No es simplemente que se apruebe o no una ley y ya, la energía es un tema complejo que requiere inversión y los cambios llevan tiempo; no es un asunto de un día para otro”, comentó.

Según registros de la Agencia de Energía del Estado, algunos pendientes de los proyectos son los contratos PPA (Power Purchase Agreement) que son los acuerdos de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y el consumidor.

Actualmente en Jalisco se produce el 70% de la demanda de energía a nivel estatal.

CLAVES

Baja nivel de confianza

Evalúan. Por tercer año consecutivo, México se ubicó fuera del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) 2022, elaborado por la consultora Kearney, que revisa y evalúa la situación de los 25 países que más atraen y retienen capitales.

Acciones. El reporte de la consultora cuestiona las acciones emprendidas por las autoridades federales para favorecer la preponderancia de Pemex.

Apoyan. “En México las autoridades han estado cerrando las importaciones privadas de productos refinados en un aparente esfuerzo por beneficiar la participación de Pemex”, detalla el informe.

Confianza. La evaluación fue encabezada por Estados Unidos, seguido por Canadá, que bajó un lugar, Alemania subió al tercer lugar, Japón y Reino Unido completan el cuadro de los cinco países más confiables para los inversores.

Pandemia. “Al comenzar el tercer año de la pandemia, los inversionistas se manifestaban mucho más optimistas acerca de la economía global y los flujos de IED, en comparación con el año pasado”, dijo Paul A. Laudicina, fundador del Índice de Confianza de IED y del Global Business Policy Council de Kearney.

Aumentos. Los inversionistas mencionaron preocupación por el incremento en precios de las materias primas, el aumento de las tensiones geopolíticas y la inflación persistente como acontecimientos que probablemente ocurrirían en el próximo año.

Preocupa. “Los inversionistas declararon preocupaciones por la probabilidad de que el aumento en los precios de materias primas, el aumento de las tensiones geopolíticas y la inflación persistente. Apenas unos meses después, estas preocupaciones se han hecho realidad.

TELÓN DE FONDO

Pide plan real

Porque darle preferencia a la producción de energía vía combustibles fósiles no es el camino correcto, el director de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ), Bernardo Macklis Petrini, calificó como positivo que la reforma eléctrica no haya prosperado. Sin embargo, el funcionario estatal consideró que poco cambiará el escenario actual para los inversionistas en el sector energético pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene planes ni proyectos, para ampliar la capacidad del sistema de transmisión y distribución, lo que limita la posibilidad de incorporar la energía que producen particulares. Argumentó que este panorama imposibilita canalizar el potencial para generar energías renovables.

“Necesitamos un plan real con un proyecto de inversión para incrementar la capacidad de la red. Hasta ahorita no hay nada, de hecho, el tema ni se tocó en la reforma. Es un problema grave, porque si se quiere incrementar la generación de energía se debe tener mayor capacidad de transmisión”, precisó.

Añadió que la capacidad limitada de transmisión y distribución de energía va en detrimento de la posibilidad de atraer inversiones, pues, aunque se produzca la energía no estaría garantizada su incorporación.

Insistió en que actualmente el Gobierno federal condiciona a los productores privados a que, para poder incorporar la energía que producen, inviertan en líneas de transmisión que serán administradas por la CFE. Sostuvo que ese cambio de criterios es otro obstáculo a los proyectos.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Habrá que reparar los platos rotos”

Sergio alcalde Delgado, director del Congreso Internacional de Energía

El rechazo a la reforma eléctrica podría ser positiva para no cerrar totalmente la puerta a la inversión en proyectos de energías renovables, explicó Sergio Alcalde Delgado, director del Congreso Internacional de Energía, quien sostuvo que el escenario de la inversión extranjera aún presenta ambiente de incertidumbre ante la insistencia en medidas para centralizar el sector y limitar su participación.

“Esperemos que paulatinamente se vuelva a generar confianza entre los inversores, habrá que reparar los platos rotos provocados con la iniciativa, habrá que trabajar muy duro en el sector para evitar el riesgo de 38 mil millones de dólares afectados por la intención de aprobar estas medidas. Hay que generar confianza y nosotros como agentes locales empezar hacer propuestas con certeza jurídica y técnica. Es una realidad que los inversionistas están temerosos en que se den buenas condiciones, pero hay que trabajar”, expuso.

El integrante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado sostuvo que la insistencia del Gobierno Federal de privilegiar el uso de combustibles fósiles para la generación de energía es un retroceso y merma el avance en las metas de los acuerdos internacionales en materia ambiental.

“No nos merecemos dar marcha atrás a todo lo que hemos avanzado en lo que es la energía en nuestro país, que nos hace competitivos; la energía es el motor de desarrollo del país. Todo lo que está aconteciendo evidencia que tenemos un gran boquete en cuanto al conocimiento del tema”, dijo.

Inversión extranjera en México

Por tipo de inversión o el origen del financiamiento: 38.6% llegó a través de reinversión de utilidades, por nuevas inversiones fue 43.7% y por cuentas entre compañías un 17.7 por ciento.

Por sector:

Manufactura: 39.7%

Minería: 15.2%

Servicios financieros y de seguros: 15%

Transportes: 8.8%

Comercio: 8.5%

Servicios de alojamiento temporal: 5.2%

Restantes captaron: 7.6%

Por país de origen de la inversión

Estados Unidos: 47.5%

España: 13.7%

Canadá: 6.5%

Reino Unido: 5.7%

Alemania: 5.2%

Japón: 5.0%

Otros países: 16.4%

Fuente: Secretaría de Economía

Desecha Corte impugnación de la Ley de la Industria Eléctrica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la impugnación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por la actual administración.

En una votación dividida de seis contra cinco, los ministros declararon que la Cofece no tiene legitimidad para impugnar la reforma a la LIE porque no regula el mercado eléctrico.

Así, por segunda ocasión la Suprema Corte respaldó la reforma a la LIE impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la dejó intocada.

En su impugnación, la Cofece afirmó que esta reforma invadía su competencia por permitir a la Secretaría de Energía (Sener) utilizar herramientas de regulación a favor de ciertos participantes en el mercado, específicamente sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En dicha sesión, el pleno analizó la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Los siete votos contra la preferencia a la Comisión Federal de Electricidad en la producción y comercialización de la energía eléctrica no bastaron para invalidarla, pues se requerían ocho.

Esto generó que esta porción de la reforma quedara vigente, mientras que el resto de los temas planteados por los senadores se declararon válidos, ya sea por mayoría de votos o por unanimidad.

Senado avala nacionalizar el litio por vía rápida

La Cámara de Senadores avaló en lo general y lo particular los cambios a la ley minera que envió el Presidente López Obrador para controlar la explotación del litio, y que ésta sea facultad sólo del Estado.

Con ello, la ley va al Ejecutivo para su publicación en tiempo récord, pues apenas el domingo la oposición rechazó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia eléctrica, y en su lugar, el presidente envió una ley sobre el litio, que para su aprobación no necesita de los votos de dos terceras partes de los legisladores.

La votación final fue de 76 a favor y 45 en contra.

¿De qué va la reforma a la Ley Minera?

La reforma declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, “por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”, y establece que serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio.

De igual forma, reconoce que el litio es patrimonio de la nación, por lo que su exploración, explotación y aprovechamiento “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México”.

Señala que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por la nación, “a través de un organismo público descentralizado que se creará exprofeso para dicho fin, que estará auxiliado por el Servicio Geológico Mexicano”.

