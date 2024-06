El Presidente Andrés Manuel López Obrador le responde a Xóchitl Gálvez: "No somos iguales", al rechazar que haya "metido las manos" en el pasado proceso electoral como acusa la excandidata presidencial.

"No soy igual que ellos, no somos iguales, yo soy demócrata, ellos son partidarios de la oligarquía; no de la democracia, son como sepulcros blanqueados, muy hipócritas; en sentido estricto no son demócratas, ellos no quieren al pueblo, aunque vengan del pueblo se voltean al pueblo, se vuelven ladinos", expresó López Obrador.

En conferencia de prensa, el Mandatario celebró que la también senadora por el PAN presentará una iniciativa para que la intromisión del Presidente en procesos electorales sea tipificada como traición a la patria.

Recordó que durante su administración se hizo una reforma constitucional para que al Presidente se le pueda juzgar por cualquier delito, para que no haya fuero, "está bien la señora Xóchitl", añadió.

