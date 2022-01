AMLO dice que tomó paracetamol, VapoRub y miel con limón para tratar el COVID-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó este lunes a sus conferencias "mañaneras" luego de permanecer una semana en aislamiento por su segundo contagio COVID-19 y aseguró que su tratamiento para superar su enfermedad fue tomar mucha agua, paracetamol, miel con limón para la garganta y aplicarse el ungüento VapoRub.

"Se burlan de VapoRub, pero ayuda sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricien"

AMLO bromeó al señalar que la miel con limón que utilizó para la garganta "aunque está caro el limón procuraba yo no ponerle tanto".

Desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador manifestó que se burlan del uso de VapoRub, pero afirmó que eso ayuda y destacó que a toda la población le gusta que lo acaricien y "que nos den una talladita en el pecho, en la espalda y en las plantas de los pies".

Detalló que los síntomas que tuvo fueron leves, pues no tuvo calentura, tuvo buena oxigenación "arriba de 90", solo dos días de ronquera y ardor de garganta.

"Los síntomas fueron en mi caso afortunadamente leve, no tuve calentura, fue muy buena la oxigenación, arriba de 90, no tuve malestar de cuerpo, dos días ronquera, y ardor en la garganta, básicamente, eso. Mi tratamiento consistió en cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, eso lo recomiendan los médicos, paracetamol, dos días nada más cuando tuve un poco de malestar, no quise tomar más tiempo, pero con eso fue suficiente".

"Miel para la garganta, aunque está caro el limón procuraba yo no ponerle tanto y remedios que ya todos sabemos", comentó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: "Se burlan de VapoRub, pero ayuda sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricien, que nos den una talladita en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies, a los niños, adultos como sobre todo que no está haciendo la caricia pues ya estoy libre de COVID".

