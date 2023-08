Sin mencionar su nombre ni su género, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Xóchitl Gálvez proponga que, en caso de llegar a la Presidencia de la República en 2024, podría retomar algunas experiencias exitosas que se aplicaron en el sexenio de Felipe Calderón.

El jefe del Ejecutivo federal reconoció en conferencia de prensa matutina que no puede hablar de temas electorales, pero justificó que son "asesinatos" y "del sufrimiento de la gente".

"Una persona que aspira a ser presidente de México -no voy a hablar de género- del bloque conservador acaba de declarar que va a aplicar esta política (de Felipe Calderón). Nada más que como ya no puedo hablar, pero fíjense cómo no voy a hablar de esto, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando del sufrimiento de mucha gente", dijo.

El pasado 2 de agosto, en su visita al estado de Guanajuato, la senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, declaró: "Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar".

